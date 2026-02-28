El efecto del temible Angliru en las piernas y en el ciclismo: "Hará que la Vuelta femenina sea más seguida"

La Vuelta Ciclista a España femenina de 2026, que se disputará entre el 3 y el 9 de mayo, acabará en Asturias, donde tendrá dos finales de etapa en alto. Uno de ellos, el de la última jornada, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, será en la ascensión más emblemática de España, el Angliru. La otra etapa asturiana también tendrá un final terrorífico, en Les Praeres de Nava, una ascensión más corta pero también con un desnivel medio descomunal.

Alicia González atiende a los medios al final de una etapa del Tour. | A. G.

Llegar a un puerto como el Angliru supone un reto deportivo para las ciclistas y también un desafío en cuanto a la difusión de la carrera. "Que la Vuelta a España Femenina vaya a sitios tan míticos como el Angliru es bueno para el aficionado y va a hacer que haya más gente siguiendo esta carrera", dice Alicia González (Viella, Siero, 1995), la única asturiana en el pelotón profesional de ciclismo en ruta.

Para la sierense, que pertenece al equipo francés St Michel-Preference Home-Auber93, la inclusión del Angliru en el recorrido responde a un fenómeno que se está dando cada vez más en las grandes carreras femeninas: "Cada vez se incorporan más subidas míticas, al final es bonito que se parezca el formato de las carreras masculinas y femeninas".

Eso sí, advierte de que esas dos etapas asturianas juntas van a ser muy determinantes: "El Angliru y Les Praeres son dos subidas parecidas, creo que la Vuelta se va a dirimir en Asturias. Es cierto que no sabemos aún por dónde va a transcurrir la etapa, pero aunque fuera por la parte más fácil, el Angliru es el Angliru". Su experiencia con esta ascensión es singular, puesto que reconoce que solo lo subió cuando era muy pequeña: "Lo hice cuando era muy, muy pequeña, con la bici de montaña y hasta la Cueña les Cabres, pero hasta arriba lo tengo pendiente".

En relación a cómo afectará a la Vuelta en lo puramente deportivo, Alicia González explica que hay riesgo de que se desate el "miedo" en el pelotón: "Cuando una etapa es tan dura hay miedo y frena a la gente hasta que se llega a esos puntos, va a depender de cómo se haga el encadenado de puertos hasta llegar al Angliru".

Una Vuelta que, advierte Alicia González, será dura desde el principio en las tres etapas gallegas: "Galicia es un terreno repechero y la Vuelta ya llegará a Asturias algo definida, va a ser una Vuelta muy dura, depende de si hay contrarreloj o no, pero puede que favorezca a corredoras más ligeras, tipo Niamh Fisher-Black", añade. En relación a las españolas, confía en que "Mavi García puede estar ahí, ojalá, también Paula Blasi o Usoa Ostolaza, que son buenas escaladoras".

En su caso es difícil que esté en la Vuelta a España porque su equipo tiene como prioridad participar en el Tour, algo que ya tienen confirmado, y en el Giro, pero no tanto en la Vuelta. "El año pasado hice el Tour y muy bien, es la mejor carrera del año, es otro mundo, ya lo son las clásicas, pero el Tour es otra dimensión. Me gustaría estar en el Tour de nuevo y en el Giro, lo hice en 2016 y quiero volver".

A esta altura del año afronta una etapa de la temporada con muchas carreras, en las que tratará de rendir a buen nivel y asegurarse un sitio para ir al Giro y al Tour. "De momento, en invierno, no he tenido ningún traspié, en marzo es cuando quiero estar bien, la selección se hará en ese mes en las clásicas, que en principio las voy a correr todas".

Noticias relacionadas

Que Alicia sea la única asturiana en el pelotón profesional supone un "vacío" que habrá de ir llenándose en el futuro: "Hay un poco de vacío, hay muchas cadetes y junior pero lo dejan muchas cuando les toca pasar a sub-23; en ciclocross sí que tenemos a Sara Cueto o a Lucía González", explica. Una de las escuelas con más niñas está precisamente en Viella, su pueblo, y Alicia anima a todas a que no lo dejen: "Asturias es buena zona para andar en bici, hay que saber llevar el paso a sub-23 y lo bueno es que ahora las chicas tienen referentes, profesionales en las que fijarse y que les hacen ver que pueden tener un futuro en el ciclismo".