Gijón sube a la red en el Palacio: así es el inicio del Premier Pádel y la "oferta extra" al espectador

Que vuele la bola. El Palacio de los Deportes de La Guía será, desde hoy mismo, en la capital del mejor pádel del mundo. El Gijón Premier Pádel, que bajará el telón el 8 de marzo, regresa con fuerzas renovadas en su segunda edición, que contará con las raquetas más destacadas del panorama internacional y también con representantes asturianos deseosos de dejar, en casa, un buen sabor de boca. Las cuatro mejores parejas del cuadro masculino y las ocho primeras del ranking femenino pisarán la pista directamente en octavos de final. Imponentes duplas buscarán la gloria a partir del jueves, como Agustín Tapia y Arturo Coello en el lado masculino o Gemma Triay y Delfi Brea –vigentes campeonas del torneo– en el femenino.

La zona de «hospitality» del recinto.

Gijón albergará la segunda prueba del circuito en 2026, primera en España. Catorce países tendrán representación en una competición que comenzará hoy en su fase previa. El cuadro principal arrancará el martes. Agustín Tapia y Arturo Coello, números uno del mundo en el ranking FIP, parten como grandes favoritos en este Gijón Premier Pádel. Aunque la cancha dictará sentencia. Las parejas de Ale Galán y Fede Chingotto, Franco Stupaczuk y Mike Yaguas y Juan Lebrón y Leo Augsburger también tienen la vitola de candidatas a todo.

En el cuadro femenino la meta está clara: destrozar a Gemma Triay y Delfi Brea, que ostentan el primer puesto del ranking. Duplas como Bea González y Paula Josemaría –única pareja invicta de la temporada–, Ari Sánchez y Andrea Ustero y Claudia Fernández y Sofía Araújo opositan firmemente a ocupar el trono gijonés. Claudia Fernández y Bea González, de hecho, comparten el récord de más títulos de Premier Pádel en España, con cinco cada una.

Los asturianos quieren dejar el pabellón muy alto. Un ejemplo es el gijonés Alberto García Trabanco, que competirá junto al argentino Miguel Lamperti tras recibir la pareja una "wild card". Álvaro López, también de Gijón, hará dupla con el sevillano Fran Ramírez, mientras que Álvaro Llaneza y Nicolás Meana se estrenarán en la fase previa. Ayer apuraban su puesta a punto en el Palacio de los Deportes junto a Trabanco y López. Coral Álvarez garantiza competitividad a la escena regional. Es la jugadora mejor posicionada de Asturias en el ranking nacional e internacional y ansía su primer triunfo en Premier Padel. La arrolladora juventud de la ovetense Vega Cano, de 16 años, también saltará a la pista. Lo hará ya hoy en la previa, con Carla Mesa. Además, Carla Fernández es la primera en la "waiting list"

La organización se ha esmerado en elevar el listón, tanto a nivel competitivo como de experiencia para jugadores y espectadores. Ahora llega el turno de los partidos para que Gijón, un año más, vibre con el mejor pádel.

El Palacio de los Deportes de La Guía, al margen de acoger un pádel de postín, también ofrecerá a los asistentes alternativas para que la afición por el deporte se complemente con el ocio y la gastronomía. Habrá siete stands comerciales en los que diferentes marcas, en su mayoría patrocinadores de la cita, expondrán y venderán sus productos. Para saciar la sed y el apetito, se desplegarán en el recinto cuatro barras de comida y bebida. Los bocadillos, siempre tan populares, serán el producto estrella durante un torneo en el que la acción tendrá lugar en tres pistas. La organización, asimismo, ha potenciado las zonas para profesionales y también habrá un área de "hospitality" para los "VIP".