Gijón sube a la red en el Palacio: así es el inicio del Premier Pádel y la "oferta extra" al espectador
La fase previa del primer torneo en España del circuito internacional, con los asturianos Vega Cano, Álvaro Llaneza y Nicolás Meana, inicia ocho días de competición junto a las mejores parejas del mundo
Que vuele la bola. El Palacio de los Deportes de La Guía será, desde hoy mismo, en la capital del mejor pádel del mundo. El Gijón Premier Pádel, que bajará el telón el 8 de marzo, regresa con fuerzas renovadas en su segunda edición, que contará con las raquetas más destacadas del panorama internacional y también con representantes asturianos deseosos de dejar, en casa, un buen sabor de boca. Las cuatro mejores parejas del cuadro masculino y las ocho primeras del ranking femenino pisarán la pista directamente en octavos de final. Imponentes duplas buscarán la gloria a partir del jueves, como Agustín Tapia y Arturo Coello en el lado masculino o Gemma Triay y Delfi Brea –vigentes campeonas del torneo– en el femenino.
Gijón albergará la segunda prueba del circuito en 2026, primera en España. Catorce países tendrán representación en una competición que comenzará hoy en su fase previa. El cuadro principal arrancará el martes. Agustín Tapia y Arturo Coello, números uno del mundo en el ranking FIP, parten como grandes favoritos en este Gijón Premier Pádel. Aunque la cancha dictará sentencia. Las parejas de Ale Galán y Fede Chingotto, Franco Stupaczuk y Mike Yaguas y Juan Lebrón y Leo Augsburger también tienen la vitola de candidatas a todo.
En el cuadro femenino la meta está clara: destrozar a Gemma Triay y Delfi Brea, que ostentan el primer puesto del ranking. Duplas como Bea González y Paula Josemaría –única pareja invicta de la temporada–, Ari Sánchez y Andrea Ustero y Claudia Fernández y Sofía Araújo opositan firmemente a ocupar el trono gijonés. Claudia Fernández y Bea González, de hecho, comparten el récord de más títulos de Premier Pádel en España, con cinco cada una.
Los asturianos quieren dejar el pabellón muy alto. Un ejemplo es el gijonés Alberto García Trabanco, que competirá junto al argentino Miguel Lamperti tras recibir la pareja una "wild card". Álvaro López, también de Gijón, hará dupla con el sevillano Fran Ramírez, mientras que Álvaro Llaneza y Nicolás Meana se estrenarán en la fase previa. Ayer apuraban su puesta a punto en el Palacio de los Deportes junto a Trabanco y López. Coral Álvarez garantiza competitividad a la escena regional. Es la jugadora mejor posicionada de Asturias en el ranking nacional e internacional y ansía su primer triunfo en Premier Padel. La arrolladora juventud de la ovetense Vega Cano, de 16 años, también saltará a la pista. Lo hará ya hoy en la previa, con Carla Mesa. Además, Carla Fernández es la primera en la "waiting list"
La organización se ha esmerado en elevar el listón, tanto a nivel competitivo como de experiencia para jugadores y espectadores. Ahora llega el turno de los partidos para que Gijón, un año más, vibre con el mejor pádel.
El Palacio de los Deportes de La Guía, al margen de acoger un pádel de postín, también ofrecerá a los asistentes alternativas para que la afición por el deporte se complemente con el ocio y la gastronomía. Habrá siete stands comerciales en los que diferentes marcas, en su mayoría patrocinadores de la cita, expondrán y venderán sus productos. Para saciar la sed y el apetito, se desplegarán en el recinto cuatro barras de comida y bebida. Los bocadillos, siempre tan populares, serán el producto estrella durante un torneo en el que la acción tendrá lugar en tres pistas. La organización, asimismo, ha potenciado las zonas para profesionales y también habrá un área de "hospitality" para los "VIP".
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cazuelas de acero inoxidable más barato del mercado: en tres tamaños para todo tipo de comidas
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- La DGT, muy seria con la multa de 400 euros que van a recibir los conductores en las próximas horas tras la 'campaña específica de control': la Guardia Civil revisa el interior de los vehículos