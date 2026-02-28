Neira aviva la esperanza del Langreo, que derrota a la Segoviana y se acerca a la salvación

El Langreo consiguió ayer un importante triunfo en su lucha por la permanencia gracias a un solitario tanto de Sergio Neira al inicio de la segunda parte. El Unión fue superior durante todo el encuentro a la Gimnástica Segoviana, tercer clasificado y uno de los mejores equipos del grupo, e incluso pudo conseguir un resultado mayor, en lo que fue su mejor partido en Ganzábal esta temporada.

Los locales salieron mejor desde el inicio, conscientes de lo que había en juego, y consiguieron neutralizar a la Segoviana, que no tuvo ninguna ocasión en el primer tiempo. Sergio Neira estuvo muy participativo y tanto René Reyes como Óscar Maza probaron suerte con varios acercamientos, pero la más clara la tuvo Diego Díaz. Tras superar la media hora de juego, el atacante remató desde la frontal del área y su disparo se fue rozando el larguero.

Tras el paso por los vestuarios el Langreo golpeó y castigó con dureza un error defensivo de la Gimnástica. Neira fue el más listo de la clase para robar el balón en el área rival y disparó raso para enviar el balón al fondo de la red. Tras el tanto encajado, los visitantes dieron un paso adelante y pudieron poner las tablas, pero el capitán Adrián Torre lo evitó. El meta del Unión estuvo providencial para detener un cabezazo potente de Álex Castro y también estuvo atento para frustrar un par de acometidas de los visitantes.

Pese a la ventaja en el marcador, el Langreo controló el choque e incluso tuvo opciones de ampliar el resultado en la recta final a través de Pablo Pérez. Con estos tres puntos, el Unión se coloca momentáneamente en puestos de play-out y a dos puntos de la salvación.