El nivel de nieve en Pajares, la clave para la disputa del Regional

La disputa del Campeonato de Asturias de esquí de montaña, previsto para el 7 y 8 de marzo, se decidirá a lo largo de este fin de semana. Tras la renuncia de la estación de Fuentes de Invierno "por motivos de seguridad" cuando ya estaba el circuito diseñado y los permisos tramitados, Pajares se erige como única opción. Miembros de la Federación de Deportes de Montaña comprobarán ‘in situ’ las condiciones de la nieve. "Están mucho más justas que en otros lugares, pero tomaremos la decisión lo antes posible", expresa el vocal de tecnificación de esquí en la Federación Asturiana y el director de carrera, Santi Obaya.

Existe muy poco margen y, en caso de que se de luz verde a las condiciones de Pajares, habría que diseñar de nuevo los recorridos y enviar toda la documentación a la Consejería de Deportes para tramitarlo lo antes posible. "Lo veo todo un poco justo porque aún tenemos que abrir inscripciones el lunes. No sabemos cómo va a reaccionar la gente y da un poco de rabia que a lo mejor por hacerlo todo tan apurado tengamos menos competidores. Es una pena por todo el trabajo realizado", destaca el directivo.

En estos momentos, Obaya -concentrado con los jóvenes deportistas que se van al Nacional de Panticosa-, es más optimista con el campeonato vertical, que se celebraría el sábado. "Seguramente se pueda hacer sin ningún problema y manteniendo el desnivel", pero reconoce que "el problema será la individual del domingo porque igual va muy justa de nieve".