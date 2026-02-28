La selección española de baloncesto afina la puntería antes de su visita a Oviedo
Ferran Basas lidera el triunfo en Riga del combinado nacional ante Ucrania (66-86), rival ante el que repetirán duelo este lunes en el Palacio de los Deportes
efe | J. V.
La selección española superó ayer a Ucrania en Riga para situarse líder en solitario del Grupo A (3-0) en su búsqueda de la segunda fase de clasificación para el Mundial del 2027. El exjugador del Alimerka Oviedo Ferran Bassas lideró el triunfo desde la zona de triple (16) junto a un gran Cárdenas y Pierre Oriola. Este último comandó la reacción en el tercer cuarto, otorgando un claro triunfo de España (66-86), a la espera de volverse a medirse a Ucrania el próximo lunes, en el Palacio de los Deportes de Oviedo (20:30horas).
Chus Mateo optó por repartir minutos de manera equilibrada en el Xiaomi Arena de Riga para el partido ante el segundo del grupo, que también llegó al duelo sin haber perdido en sus dos partidos anteriores. España decidió ser valiente y atacar en penetración con la calidad de Jaime Fernández. .
Con el partido igualado al descanso (33-32), el combinado español salió con otra cara tras el paso por los vestuarios y sumó a Cardenas y Pierre Oriola, en su reaparición cinco años después con el equipo nacional, como tiradores desde el perímetro. España arrasó a Ucrania con un parcial de 14-33 y labró una defensa que gestionó hasta el final.
Tras este importante triunfo, la Selección afrontará su visita a Oviedo desde lo más alto y el remozado Palacio de los Deportes de Oviedo vivirá una jornada apasionante. De hecho, desde hace varios días se colgó el cartel de "no hay billetes" para la cita, en la que Ucrania buscará la revancha en el Principado.
