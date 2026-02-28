La selección española de baloncesto ya está en Oviedo para preparar el duelo oficial ante Ucrania

La selección española de baloncesto ya está en Oviedo. El combinado nacional aterrizó en Asturias para preparar el encuentro que disputará el próximo lunes frente a Ucrania, una cita oficial que ha despertado una notable expectación entre los aficionados asturianos y que supondrá el regreso del mejor baloncesto internacional a la ciudad.

La expedición se encuentra alojada en el Hotel Barceló Oviedo Cervantes, donde permanecerá concentrada hasta el día del partido. Tras el viaje, el cuerpo técnico ha optado por conceder una jornada de descanso a los jugadores.Para hoy no hay sesión de entrenamiento programada ni actos oficiales en la agenda, más allá de actividades internas y tiempo libre para que los internacionales se aclimaten a la capital del Principado.

La planificación cambiará a partir de mañana. Será entonces cuando el equipo se ejercite por primera vez en tierras asturianas, con una sesión matinal en la que empezará a perfilar el trabajo táctico de cara al compromiso frente a Ucrania, un duelo clave en el calendario del combinado nacional.

Antes de eso, la selección española aprovechará la tarde para dejarse ver en otro gran escenario deportivo de la ciudad. Jugadores y cuerpo técnico acudirán al estadio Carlos Tartiere para presenciar el encuentro entre el Real Oviedo y el Atlético de Madrid.