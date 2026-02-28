El Telecable busca rehacerse en Europa
Las gijonesas reciben al Cerdanyola en el cierre de la fase de grupos de la Champions
El Telecable afronta esta tarde a las 19.15 horas en Mata Jove, el cierre de la fase de grupos de la Champions League con la visita del Cerdanyola CH, con la intención de pasar página tras la derrota sufrida el miércoles en OK Liga. El conjunto gijonés cayó en Mata Jove por 2-6 frente al Vila-Sana, en un marcador quizá demasiado abultado para lo visto sobre la pista. Mermadas por la ausencia de Marta Piquero, las asturianas compitieron con intensidad, pero pagaron caro la eficacia rival.
Sin apenas tiempo para lamentos, el equipo de Natasha Lee centra ahora su atención en Europa. Enfrente estará un Cerdanyola correoso, como ya demostró hace dos semanas en la OK Lig a, cuando el Telecable dominó durante muchos minutos pero no pasó del empate, frenado por los postes y por la inspirada actuación de Estela Rubio bajo palos.
El duelo se presenta abierto y exigente. El Telecable buscará reencontrarse con su mejor versión y hacerse fuerte en La Calzada, donde el respaldo de la afición puede resultar decisivo para cerrar con buen sabor de boca esta fase continental.
Suscríbete para seguir leyendo
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
- Los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses urbanos de Oviedo
- Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo
- La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma
- Suceso en Allande: detenido un vecino por intentar matar a puñaladas al hermano de su expareja