El Telecable busca rehacerse en Europa

El Telecable afronta esta tarde a las 19.15 horas en Mata Jove, el cierre de la fase de grupos de la Champions League con la visita del Cerdanyola CH, con la intención de pasar página tras la derrota sufrida el miércoles en OK Liga. El conjunto gijonés cayó en Mata Jove por 2-6 frente al Vila-Sana, en un marcador quizá demasiado abultado para lo visto sobre la pista. Mermadas por la ausencia de Marta Piquero, las asturianas compitieron con intensidad, pero pagaron caro la eficacia rival.

Sin apenas tiempo para lamentos, el equipo de Natasha Lee centra ahora su atención en Europa. Enfrente estará un Cerdanyola correoso, como ya demostró hace dos semanas en la OK Lig a, cuando el Telecable dominó durante muchos minutos pero no pasó del empate, frenado por los postes y por la inspirada actuación de Estela Rubio bajo palos.

El duelo se presenta abierto y exigente. El Telecable buscará reencontrarse con su mejor versión y hacerse fuerte en La Calzada, donde el respaldo de la afición puede resultar decisivo para cerrar con buen sabor de boca esta fase continental.