El Telecable Hockey cae con polémica ante Cerdanyola: así queda la final a cuatro de la Copa de Europa

En un partido de trámite, con el Telecable reservando a Marta Piquero por precaución y la final a cuatro de la Copa de Europa atada, las gijonesas terminaron ayer con derrota y mal sabor de boca ante el Cerdanyola (3-4). Tras un arrolador inicio, con dos goles de Nuria Almedia y Ana Catarina en cinco minutos, la reacción visitante y una discutida decisión arbitral terminó dando la vuelta al marcador.

Con empate a tres goles al descanso, la tensión llegó en los últimos minutos. El Telecable quería ir a por el partido, pero los colegiados señalaban una polémica tarjeta azul a Judith Cobián, dejando a las fabriles con una menos durante el último minuto, que parecían estar aguantando bien, hasta que en un booling en pista contraria, las catalanas se hacían con la bola y en una rápida transición, Gemma Solé se plantaba sola frente a Aine Pérez, batiéndola con un tiro rápido de muñeca cuando tan solo restaban cinco segundos. Natasha Lee retiraba a la portera para intentar una última jugada de saque, pero el marcador ya no se movió.

A pesar del resultado, el Telecable ya estaba clasificado matemáticamente para la final a cuatro. Jugará la semifinal ante el Benfica. La otra semifinal se conoció ayer, tras la victoria del Fraga ante Palau. Fraga se medirá a Vila-Sana.