El Unión Popular de Langreo hace fuerza para rescatar al equipo: "Hay que sacar el dinero de donde se pueda y colaborar entre todos; tamos xuntos nesto"

"Tamos xuntos nesto" es el lema del Unión Popular de Langreo y juntos será como el club pueda sacar adelante la difícil situación económica a la que deberán hacer frente en los próximos meses. Tras aprobarse por unanimidad la opción del crowdfunding para recaudar dinero en la asamblea extraordinaria, los socios dejan claro que apoyarán al equipo, con el fin de evitar un mal mayor que nadie quiere mencionar. "Hay que sacar el dinero de donde se pueda, colaborar y, entre todos, sacarlo adelante", reconoce un seguidor azulgrana como Alberto Rodríguez.

La delicada situación del club fue asunto de debate en cualquier rincón de Langreo y solo la ilusión por conseguir los tres puntos esta tarde ante la Gimnástica Segoviana apartaba a un lado la preocupación. Lo saben bien en la Sidrería El Leonés, donde en cada rincón hay detalles del Unión y, entre sus clientes y trabajadores, mucho sentimiento. "¡Soy socio desde pequeño!, confiesa orgulloso el camarero del local, Alberto Leal. Todos los presentes, muchos de ellos seguidores del Unión, se muestran conformes con las medidas adoptadas por el club para revertir la situación.

Los tatuajes de varios seguidores del Unión. / J.V.

La primera de ellas, un crowdfunding que arrancará la semana que viene para recolectar dinero de todos aquellos que quieran apoyar al club. "Estoy de acuerdo. Yo levanté la mano en la asamblea porque este es un equipo histórico y representativo del pueblo y sería una pena que desapareciera", subraya Alberto Prada, que tomaba algo en el local con la sudadera del Langreo bien puesta. Prada, como Alberto Rodríguez, tiene claro que "aportaremos lo que podamos" y que "es importante que la gente arrime el hombro" para ayudar al club. El segundo incluso pide ayuda a antiguos futbolistas. "Ojalá se involucren exjugadores y podamos internacionalizar la situación".

Noticias relacionadas

Otra de las medidas adoptadas por el Langreo -y también aprobada en la asamblea- fue la de que cada abonado pagará 10 euros por partido en Ganzábal de aquí a final de temporada, también aceptado por los presentes. "Veo bien pagar esa cantidad", dice Prada. El primer paso para salir adelante pasa por vencer esta tarde (18:00 horas) ante la Gimnástica Segoviana y acercarse a la salvación, marcada como clave por el capitán y presidente de la junta gestora, Adrián Torre. "La ilusión de salvarnos siempre la tenemos, cada partido va a ser una final y hay que pelearlo", explica Rodríguez.