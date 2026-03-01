El Balonmano Gijón vence al Hand Vall (34-24), amarra la permanencia y se centra en construir
El conjunto gijonés, muy serio y apoyado en los goles de Saray Trabanco y Alba Fernández, vive el partido más sencillo del curso
No es que hubiera estado en problemas en ningún momento, pero el Balonmano Gijón dejó prácticamente amarrada la permanencia en la División de Honor Plata femenina del balonmano español tras derrotar de forma holgada al Hand Vall de Valladolid (34-24). La campaña, que ya se presumía de transición, tendrá un tramo final en el que, aparte de conseguir el mejor puesto posible, dará al equipo dirigido por Gelu Gulín la posibilidad de construir para el futuro. Ante el Hand Vall, el BMG realizó un partido serio, completo y bien cimentado desde la defensa. En ataque descollaron Saray Trabanco, autora de ocho goles, y Alba González, que consiguió siete. El próximo rival del conjunto gijonés será el Porriño (sábado, 18.30 horas).
El Vetusca busca fecha para el aplazado
«Es complicado porque tenemos el calendario completo y supone volver a desplazarnos hasta Madrid», apunta Edu Valdés, presidente del Auto-Center Principado Vetusta, sobre el Maravillas-Vetusta aplazado el sábado, según el club local, porque «una canasta de la pista no subía». El club asturiano siguió de viaje hasta que recibió confirmación del aplazamiento por parte de la Española
