El CID Jovellanos derrota al líder de Superliga Masculina 2 y sigue soñando con el ascenso a la élite del voleibol
El conjunto gijonés, tras verse 1-2 abajo contra un gran San Sadurniño, sacó su mejor versión para nivelar el choque y acabar imponiéndose en el quinto set
N. L.
Es complicado porque el margen de error es mínimo, pero el CID Jovellanos mantiene intactas sus aspiraciones de jugar la fase de ascenso a la élite masculina del voleibol tras derrotar ayer el líder, el San Sadurniño, en un igualadísimo partido que no se decidió hasta el quinto set en el pabellón de La Arena.
De entrada mandan los gallegos
De entrada, el encuentro se presentaba favorable al conjunto gallego, que hizo gala de una gran solidez en el bloqueo y una enorme efectividad en el ataque para anotarse el primer set por 22-25. Sin embargo, reaccionó el CID Jovellanos, que se impuso en un segundo parcial en el que tuvo que sufrir hasta el final (26-24).
Reacción gijonesa
Cuando más igualado parecía el choque, el San Sadurniño se saltó el guión para hacerse con el tercer set con gran suficiencia y enorme superioridad en todas las facetas del juego (18-25). La evolución del partido y el rendimiento de los visitantes en ese tercer cuarto hacían presagiar un rápido y fatal desenlace para los locales, pero sucedió todo lo contrario. Tras un inicio igualado que llevó el marcador parcial hasta el 10-10, el CID Jovellanos reaccionó de la mano del bloqueo, del ataque y del saque directo de Curro (25-22).
El quinto y decisivo set fue tremendamente nivelado. A partir del 7-7, con el cambio de pista, sin embargo, empezó a verse claro que los locales sabían administrar mejor sus ventajas (15-11). El CID Jovellanos sigue aspirando a jugar la fase de ascenso.
Sufrimiento para el Grupo
En la Superliga Femenina 2, el Grupo Covadonga cayó por 3-0 ante Arona (25-14, 25-17 y 25-18) en un encuentro en el que le costó encontrar regularidad. El conjunto gijonés sufrió especialmente en recepción (40 %) y no logró imponer su ataque (18 % de eficacia), lo que limitó sus opciones durante todo el partido. Pese al esfuerzo colectivo el equipo terminó cediendo en tres sets consecutivos. La clasificación se complica para las gijonesas, que van últimas con 6 puntos.
