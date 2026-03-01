Definido el cuadro final del Premier Padel P2 Gijón: los favoritos ya conocen su camino hacia el título
La cita internacional en Gijón reúne a las principales figuras del ranking mundial, con Tapia y Coello, Galán y Chingotto, y Ari Sánchez y Paula Josemaría partiendo como grandes favoritos en el Premier Padel P2 Gijón.
El Premier Padel P2 Gijón ya tiene configurados sus cuadros finales tras el sorteo celebrado en la mañana de hoy en la ciudad asturiana. La segunda visita del circuito a Asturias reunirá a las principales figuras del ranking mundial tanto en categoría masculina como femenina, consolidando la cita gijonesa como una de las más destacadas del calendario.
Tapia y Coello arrancarán en octavos como grandes favoritos
En el cuadro masculino, Agustín Tapia y Arturo Coello, números uno del mundo, parten como principales aspirantes al título y debutarán directamente en octavos de final tras beneficiarse de un BYE. Su primer partido saldrá del cruce entre una pareja procedente de la fase previa y el dúo formado por García Trabanco y Miguel Lamperti, lo que podría generar un enfrentamiento de especial atractivo para la afición local.
En la parte alta también destaca la presencia de Juan Lebrón, que competirá junto a Augsburger y debutará ante una pareja llegada desde la clasificación. Por su parte, la sólida dupla formada por Coki Nieto y Jon Sanz afrontará un estreno exigente en una zona de gran competitividad.
El sorteo dejó además varios enfrentamientos de alto voltaje desde primera ronda, entre ellos el duelo entre Guerrero y Navarro contra Alonso y Tello, así como el cruce de Chozas y Libaak frente a López Campos y Ramírez Navas. También sobresale el partido que medirá a Esbrí y Ruiz Granados ante Sanz y Nieto Ruiz.
Por su parte, Yanguas y Franco Stupaczuk comenzarán su participación en octavos tras su BYE, en una zona media del cuadro que promete máxima igualdad.
En la parte baja aparecen otros firmes candidatos al título, Alejandro Galán y Federico Chingotto, que arrancarán también directamente en octavos como cabezas de serie. En su posible recorrido podrían cruzarse con parejas como Garrido y Bergamini o Rubio y Ruiz González, en una sección especialmente exigente.
El cuadro femenino, con las favoritas desde octavos
En categoría femenina, las principales cabezas de serie iniciarán su camino en octavos de final. Gemma Triay y Delfi Brea parten desde la zona alta y debutarán ante la pareja vencedora del duelo entre Fassio y Goenaga contra Barrera de la Fuente y Velasco Postiguillo.
En ese mismo sector se sitúan Marta Ortega y Martina Calvo, además de duplas peligrosas como Icardo y Jensen o Bea Caldera y Carmen Goenaga, lo que anticipa cruces de alto nivel desde fases tempranas del torneo.
En la parte baja figuran las número uno del mundo, Ari Sánchez y Paula Josemaría, que cerrarán el cuadro como principales favoritas al título. En su posible recorrido aparecen parejas como Arruabarrena y Lobo o Collombon y Montes Cabruja, en un sector que también presenta gran equilibrio competitivo.
Entre los partidos más atractivos de primera ronda destacan el enfrentamiento entre Cánovas y Rodríguez Abajo frente a Castelló y Rufo Ortiz, así como el duelo que medirá a Sharifova y Borrero Fernández de la Puente contra Orsi y Martínez.
Un sorteo con protagonismo local en Gijón
El acto del sorteo contó con acento gijonés. El encargado de ejercer de “mano inocente” fue el jugador local Álvaro Trabanco, que competirá en el torneo junto al argentino Miguel Lamperti, en la que será la última temporada profesional del veterano jugador. Junto a él participó el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, encargado de sortear el cuadro masculino.
“Es una semana que tengo que disfrutar bastante porque juego en casa y además con mi compañero Lamperti, que es su último año”, señalaba Trabanco tras el acto. El gijonés fue responsable de extraer las bolas del cuadro femenino, mientras que Pañeda hizo lo propio con el masculino.
Sobre su participación deportiva, el jugador local explicaba que arrancará desde la fase previa: “Nos tocó ‘quali’, que bastante bien, pero a ver contra quién me toca”. En cuanto a sus objetivos, lo tiene claro: “El objetivo que me marco es intentar ganar la primera ronda, porque la segunda ya es bastante dura”.
Con los cuadros ya definidos y la fase previa en marcha, Gijón se prepara para una semana de pádel del más alto nivel, con los mejores jugadores del mundo peleando por el título del Premier Padel P2 Gijón en ambas categorías.
