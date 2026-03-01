Un excepcional Manu Bea logra el bronce en el novedoso relevo mixto del Nacional de pista cubierta de atletismo

Asturias terminó el Campeonato de España de pista de cubierta de atletismo sumando una segunda medalla que añadir a la plata que logró Beatriz Álvarez el sábado en el 3.000. El velocista gijonés Manu Bea obtuvo el bronce en la última prueba del Nacional, el relevo 4x400 mixto, que se estrenaba en el programa del campeonato. Lo hizo formando parte del equipo que completaban Elena Hernández, Alejandro Ávila y Paula Soria. A Bea le tocó iniciar la prueba, y lo hizo de forma fulgurante. Partió en la calle 6, por fuera, y realizó una posta excepcional, superando al campeón de España de 400, Markel Fernández (FC Barcelona) y entregando en primera posición el testigo a Elena Hernández. Tanto ella como el tercer relevista, Alejandro Ávila, perdieron terreno y se quedaron momentáneamente fuera del podio, pero una gran última posta de Paula Soria permitió al conjunto andaluz recuperar el tercer puesto, para lo que tuvo que dejar sin medalla al favorito Barça, que cerraba el relevo con Stephanie Saavedra. El oro se lo llevó el Trops-Cueva de Nerja (Rodrigo Aguilar, Nora Suárez, Alejandro Guerrero y Herminia Parra), con un tiempo de 3:23:58, y la plata fue para el Capex extremeño (Txemari Berrueta, Alicia Recio, Óscar Crespo y Elisa Lorenzo), con 3:25:58. El Unicaja de Bea paró el crono en 3:25:86.

Herminia Parra, del Nerja, entra en primera posición. / RFEA

La otra asturiana en competición en la última jornada del Nacional "short track" de Valencia era Lucía Juan, del Sprint Atletismo leonés. Había realizado un gran esfuerzo el sábado para meterse en la final y en ella pagó su esfuerzo, siendo sexta.