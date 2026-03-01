La fase previa del Premier Padel P2 Gijón completa su primera jornada
Tur Checa, Méndez y Chiostri avanzan en la previa del torneo
La fase previa del Premier Padel P2 Gijón ya ha cerrado su primera ronda (Q1) tras una intensa jornada de competición en la que varias parejas dieron el primer paso hacia el cuadro principal.
Entre los triunfos más destacados del día, Tur Checa y Reca resolvieron su compromiso con autoridad (6-3, 6-2), mientras que Méndez y Chiostri firmaron una sólida victoria por 6-4 y 7-6 para mantenerse en la pelea por una plaza en el main draw.
También avanzaron Luque e Iago Fuertes, que remontaron su encuentro para imponerse por 4-6, 6-3 y 6-2, y Fernández / González, que cerraron su duelo con contundencia tras tres sets (2-6, 7-6 y 4-6).
En otros partidos de la jornada, Rico / Sánchez Chamero se impusieron por 6-3 y 6-2, mientras que Martínez / Valenzuela hicieron lo propio con un doble 6-3. Goenaga / Goñi Lacabe avanzaron con claridad (6-0 y 6-1), y Jensen Sirvent / Hernández Quesada superaron su compromiso por 6-2 y 6-2.
Los últimos encuentros en concluir confirmaron las victorias de Arce Simo / Liñó (6-2, 6-3), Marques Berdonce / Luna Peinado (6-1, 6-1), Gutiérrez / Oria (6-4, 6-4) y Sans / Nunes (6-1, 6-4), completando así el cuadro de la siguiente ronda de la previa.
La qualy masculina y femenina toman el relevo
Con la Q1 ya resuelta, las parejas vencedoras afrontarán ahora la ronda decisiva de la qualy, donde estarán en juego las plazas que permitirán acceder al cuadro principal del torneo. Gijón comienza así a vivir el pulso competitivo del torneo antes del arranque definitivo del main draw.
Con la primera ronda de la fase previa ya completada, la competición continuará hoy con la disputa de la ronda decisiva de la qualy masculina, en la que se definirán las parejas que accederán al cuadro principal. La jornada estará marcada además por el inicio de los partidos clasificatorios femeninos, que comenzarán a perfilar el camino hacia el main draw en categoría femenina.
