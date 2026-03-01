El feliz regreso de Ferrán Bassas a Asturias con la selección española de baloncesto: "Sería muy bonito un último año en Oviedo"

Ferrán Bassas (Barcelona, 1992) mira con curiosidad el Palacio de los Deportes, donde este lunes (20:30 horas) jugará con la selección española frente a Ucrania en partido de clasificación para el Mundial de Catar 2027.

Ni rastro del ladrillo visto del claustrofóbico Pumarín que tantos recuerdos le trae. Allí vivió las inexplicables victorias del Oviedo Baloncesto en su estreno y el del club en la LEB Oro (temporada 2013-14), en días épicos como el de Clavijo, Palencia, Coruña, Andorra... Bassas formó parte de un equipo que alcanzó las semifinales del play-off de ascenso a la ACB y que dejó una huella enorme en la afición de Oviedo con históricos como Víctor Pérez, Fran Cárdenas, Diego Sánchez, Álvaro Muñoz, Juan García o Kevin van Wijk. En Oviedo estuvo hasta 2016, convertido ya en uno de los mejores bases de la categoría, y ha tardado diez años en volver a un lugar donde vivió tres años "súper claves para lo que ha sido mi carrera".

Tres años clave en el Oviedo Baloncesto

"Yo al Oviedo tengo que estarle muy agradecido, sobre todo por cómo me trataron; en esos tres años estuve muy bien; fue un paso muy importante para mi desarrollo, ya no solo como jugador, también como persona. Era mi primera experiencia fuera de casa y fue un sitio ideal", añade Bassas en conversación con LA NUEVA ESPAÑA después de entrenarse con España. De ese primer año, tan especial, jamás se olvidará: "Nos lo pasamos muy bien, hicimos muy buen grupo, que es muy importante. El club supo reunir a jugadores que veníamos con ambición y que a la vez eran buena gente; el vestuario era increíble y la unión con el público fue especial".

El crecimiento del Alimerka Oviedo y el sueño de la ACB

Se alegra Bassas de lo que le cuentan, de que en cada partido del Alimerka Oviedo hay más de 4.500 personas en las gradas: "Ojalá no pare de crecer y cada vez se anime más gente de la ciudad a apoyar al Oviedo y que eso ayude a que siga creciendo el club y a que, ¿por qué no?, en unos años lo podamos ver en ACB".

Tras ese primer año tan especial en Oviedo, vinieron otros dos, uno en el que se salvaron con solvencia y otro en el que, tras la salida de Guillermo Arenas y la llegada de Carles Marco (con Javi Rodríguez, actual entrenador, como segundo), volvieron a disputar el play-off con Bassas como líder absoluto: "Mucho de lo que ha venido después en mi carrera ha sido gracias a mis tres años aquí de maduración, de coger experiencia, de todo lo que aprendí con Carles Marco, de las experiencias que vivimos con el grupo; todo eso te curte, te ayuda; luego ya pasé por Tenerife y todos los que vinieron detrás. Estoy muy contento de la carrera que he tenido", añadía.

El recuerdo de Pumarín y la puerta abierta a un regreso a Oviedo

A Bassas le gusta el Palacio, mucho, pero reconoce que Pumarín era muy especial: "Este pabellón ha quedado genial y espero que se mantenga la energía, la pasión que había en Pumarín porque eso sí que era increíble; volver a jugar ahí sería divertido, pero, evidentemente, esto es un plus para profesionalizar el club y para seguir creciendo". El base, inteligente, se ve venir las preguntas y una de las que espera es una sobre la posibilidad de un regreso a Oviedo, poner el punto y final en el lugar en el que tantas cosas empezaron: "Fernando Villabella (presidente del OCB) siempre me dice que mi último año como jugador tiene que ser aquí en Oviedo. Sería muy bonito. ¿Por qué no? Lo dejamos así".

El mejor momento en Manresa y el regreso con España

Pero eso más adelante. De momento, Bassas, que tras cambiar el Andorra por el Baxi Manresa ha vuelto a ofrecer su mejor baloncesto, que es mucho decir, lo que le ha valido para regresar con la selección española, con la que fue el máximo anotador el viernes en la victoria ante Ucrania (16 puntos), podrá volver a deleitar a una afición ovetense que le echa de menos: "Manresa me ha permitido volver a sentirme importante y rendir a un nivel alto y tener la oportunidad de estar aquí con la selección".