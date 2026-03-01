Florentino Varela, homenajeado en Laviana por su trayectoria en los rallyes y carreras de montaña
El piloto de Barredos es reconocidos por sus excompañeros
El piloto de Barredos (Laviana) Florentino Varela recibió ayer un cálido homenaje que le dispensaron amigos, rivales y aficionados. Varela, que destacó en los rallyes regionales y en carreras nacionales de montaña de las últimas décadas del siglo pasado, estuvo arropado por más de un centenar y medio de personas que recordaron sus derrapes por las carreteras con el Ford Escort RS y el R 5 Turbo, Entre los asistentes figuraban varios campeones regionales y nacionales. En la foto, por la izquierda, Cele Foncueva, Brizuela, Varela, Roberto Solís y José L. Graña. En el semicírculo, por izquierda, Bernardo Cardín, José Puig y "Monchu". Informa, J.B. PINO
