Florentino Varela, homenajeado en Laviana por su trayectoria en los rallyes y carreras de montaña

El piloto de Barredos es reconocidos por sus excompañeros

Florentino Varela homenajeado en Laviana | JOSÉ L. SORRIBAS.

El piloto de Barredos (Laviana) Florentino Varela recibió ayer un cálido homenaje que le dispensaron amigos, rivales y aficionados. Varela, que destacó en los rallyes regionales y en carreras nacionales de montaña de las últimas décadas del siglo pasado, estuvo arropado por más de un centenar y medio de personas que recordaron sus derrapes por las carreteras con el Ford Escort RS y el R 5 Turbo, Entre los asistentes figuraban varios campeones regionales y nacionales. En la foto, por la izquierda, Cele Foncueva, Brizuela, Varela, Roberto Solís y José L. Graña. En el semicírculo, por izquierda, Bernardo Cardín, José Puig y "Monchu". Informa, J.B. PINO

La figura de la semana: Luis Alberto Fernández González, el guardián de las esencias textiles

Fabian Venero hace añicos el récord de la distancia original de la Kangas Mountain, que ostentaba el cabraliego Juanjo Somohano

Agenda: qué hacer hoy domingo 1 de marzo en Asturias

Jaime Priede, director del Poex y de la Feria del Libro: "La Feria del Libro, con más difusión, puede ser un motor del turismo cultural"

