EN IMÁGENES: La selección española de baloncesto, en Oviedo para medirse a Ucrania en la clasificación del Mundial

El equipo entrenado por Chus Mateo se ejercita en el Palacio de los Deportes, donde este lunes jugará ante el equipo ucranio

Mario Canteli

Oviedo
La selección española de baloncesto se ejercitó en el Palacio de los Deportes de Oviedo a las órdenes de Chus Mateo para enfrentarse este lunes, a las 20:30 horas, a Ucrania en partido clasificatorio para el Mundial de Catar de 2027. Se espera un lleno absoluto en el remozado Palacio, que ya luce para el primer partido oficial que va a disputar la selección en Oviedo.

