Así fue la jornada de Primera Asturfútbol: El Andés remonta al Sporting C en la recta final

El filial rojiblanco suma su tercer encuentro consecutivo sin ganar, pero sigue líder

El once del Andés ante el Sporting C. | / ANDÉS

Javi Viso

Oviedo

El Sporting C volvió a evidenciar su mal momento al caer derrotado ante el Andés, que se coloca segundo con 41 puntos, a tres de los rojiblancos. Este es el tercer encuentro consecutivo sin ganar de los rojiblancos, que llegaron al minuto 80 por delante en el marcador, aunque sin poder hacer frente a los últimos minutos de locura de los locales, que se acabaron imponiendo por 2-1.

La locura final en San Pedro se trasladó al resto de la jornada, con un 0-6 del San Claudio al Europa o con el 4-4 entre Barcia y Puerto Vega. En este caso, los naviegos caían por 4-1 en el 90, pero consiguieron poner las tablas en el tiempo extra. Junto a Sporting y Andés, el Roces -que venció el sábado al Comercial- ocupa la tercera plaza que da acceso a Tercera Federación. Un puesto que gana tras el empate del Condal ante el Ribadesella (0-0). Por su parte, el Hispano sigue de capa caída y cayó derrotado ante un Luarca (0-1) que, con su cuarta victoria en los últimos cinco partidos, se acerca cada vez más a la salvación. Junto a ellos, el Barcia -a cuatro de la salvación- y el Comercial -a ocho- están en los puestos de descenso a Segunda Asturfútbol. n

