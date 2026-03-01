Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Lluvia de medallas para Asturias en los Nacionales de esquí de montaña

Claudia López, de la categoría u14, logra el oro en el campeonato individual y la plata en el vertical en las pruebas celebradas en Panticosa

El equipo asturiano, posando en grupo en Panticosa.

El equipo asturiano, posando en grupo en Panticosa. / FEMPA

Mario Rodrigo

Gijón

Mientras busca una solución para la celebración del Campeonato de Asturias, el esquí de montaña asturiano vivió un fin de semana exitoso en los Nacionales celebrados en Panticosa. La representación astur regresó del Pirineo oscense con diez medallas, entre ellas una de oro lograda por Claudia Vázquez, de la categoría u14, en el campeonato individual. En el campeonato vertical (ascenso), Claudia conquistó la plata. En esa misma categoría u14, Gonzalo Solar obtuvo sendos metales de bronce.

Gonzalo Solar, durante la competición en Panticosa.

Gonzalo Solar, durante la competición en Panticosa. / FEMPA

Los buenos resultados para la región se extendieron a la categoría absoluta femenina, en la que Claudia Lueje obtuvo el tercer puesto. Dentro del Campeonato de España individual también destacaron el bonce de José María López en la subcategoría M50 y la plata de Toño Meré en M60. El u16 Jorge Rivaya fue séptimo.

Noticias relacionadas y más

Claudia Lueje, durante su participación en los Nacionales.

Claudia Lueje, durante su participación en los Nacionales. / FEMPA

Por lo que se refiere al campeonato vertical, a las preseas de Vázquez y Solar se añadieron otras tres en subcategorías: David Vázquez, plata en M45; José María López, plata en M50, y Santi Obaya, bronce en M55. Noa Obaya fue séptima en u20.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jenny llegó a Gijón de Colombia con su niño de tres años, que tiene altas capacidades: 'Ahora dice que de Asturias no se va, que aquí es feliz
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
  3. La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa
  4. Multado con 200 euros en plena calle por 'guardar el sitio': la Guardia Civil se pone seria con este práctica habitual
  5. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  6. Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
  7. Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
  8. El nuevo gran supermercado con aparcamiento de Llanera costará casi dos millones de euros y acaba de obtener la licencia para su construcción

Lluvia de medallas para Asturias en los Nacionales de esquí de montaña

Lluvia de medallas para Asturias en los Nacionales de esquí de montaña

Dos heridos en Gijón al precipitarse desde la Cuesta del Cholo

Dos heridos en Gijón al precipitarse desde la Cuesta del Cholo

Al menos tres muertos y 14 heridos en un tiroteo en un bar de Texas

Al menos tres muertos y 14 heridos en un tiroteo en un bar de Texas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el robot cortacésped más barato del mercado: no hace falta instalación y es silencioso

El duro mensaje del fallecido personaje de La Que se Avecina: "Te sientes abandonado"

El duro mensaje del fallecido personaje de La Que se Avecina: "Te sientes abandonado"

La Corredoria reclama un parking subterráneo para solucionar la falta de aparcamiento en este barrio de Oviedo

La Corredoria reclama un parking subterráneo para solucionar la falta de aparcamiento en este barrio de Oviedo
Tracking Pixel Contents