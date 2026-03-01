Lluvia de medallas para Asturias en los Nacionales de esquí de montaña
Claudia López, de la categoría u14, logra el oro en el campeonato individual y la plata en el vertical en las pruebas celebradas en Panticosa
Mientras busca una solución para la celebración del Campeonato de Asturias, el esquí de montaña asturiano vivió un fin de semana exitoso en los Nacionales celebrados en Panticosa. La representación astur regresó del Pirineo oscense con diez medallas, entre ellas una de oro lograda por Claudia Vázquez, de la categoría u14, en el campeonato individual. En el campeonato vertical (ascenso), Claudia conquistó la plata. En esa misma categoría u14, Gonzalo Solar obtuvo sendos metales de bronce.
Los buenos resultados para la región se extendieron a la categoría absoluta femenina, en la que Claudia Lueje obtuvo el tercer puesto. Dentro del Campeonato de España individual también destacaron el bonce de José María López en la subcategoría M50 y la plata de Toño Meré en M60. El u16 Jorge Rivaya fue séptimo.
Por lo que se refiere al campeonato vertical, a las preseas de Vázquez y Solar se añadieron otras tres en subcategorías: David Vázquez, plata en M45; José María López, plata en M50, y Santi Obaya, bronce en M55. Noa Obaya fue séptima en u20.
