El seleccionador nacional de baloncesto Chus Mateo elogio el Palacio de los Deportes de Oviedo: "El pabellón es extraordinario"
España jugará hoy en la capital del Principado ante Ucrania
Chus Mateo atendió a los medios antes del entrenamiento de ayer de la selección española en el Palacio de los Deportes de Oviedo y se deshizo en elogios hacia la nueva instalación: "Me parece extraordinario, precioso, ojalá que lo veamos lleno hasta la bandera, como promete que va a ser, y ojalá que podamos disfrutar todos juntos, tanto los jugadores del equipo como aficionados, de un buen juego y de una victoria".
Elogios al Palacio de los Deportes de Oviedo
El seleccionador destacó el ambiente que se espera en el nuevo recinto ovetense y la importancia de que la afición arrope al combinado nacional en este compromiso de clasificación para el Mundial de Catar 2027.
Un grupo unido para las ventanas de clasificación
El seleccionador elogió también al grupo de trabajo con el que está afrontando estas ventanas de clasificación para el Mundial de Catar 2027: "Este grupo transmite muchas cosas que a mí me gustan, me gusta verles ayudarse, que cuando uno tiene un problema el otro va y enseguida le echa la mano encima del hombro, me gusta ver que se levantan del suelo, que les ayudan a levantarse del suelo, me gusta ver cómo comparten el balón, ojalá que también eso se vea reflejado".
