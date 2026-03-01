Así ha sido la jornada de Tercera Federación en Asturias: el Cova golea al Industrial

Sporting Atlético 2 Mosconia 1

Sporting Atlético: Mario Ordóñez (2), Iker Martínez (2), Lussenhoff (2), Sancho (2), Alex Diego (3), Enol Prendes (2), Matabuena (2), Bruno Rubio (3), Oyón (3), Ferreres (3) y Miguel Conde (2). Cambios: Mario Bustos (2) por Ferreres, min. 73. Carlos Hernández (2) por Miguel Conde, min. 73. Mancha (1) por Oyón, min. 73. Aarón Quintana (2) por Enol Prendes, min. 81. Yosmel (2) por Bruno Rubio, min. 88. CD Mosconia: Egboh (2), Muñiz (2), Berlanga (2), Gonzalo (2), Morcillo (2), Sidi (2), Arce (2), Brito (2), Uche (2), Ares (2) y Rios (3). Cambios: Palacio (2) por Ares, min. 46. Javi Perera (2) por Sidi, min. 57. Nnoshiri (2) por Muñiz, min. 57. Jandro (2) por Brito, min. 74. Isma Fagir (2) por Morcillo, min. 79. Goles: 1-0, min. 9, Chris Ferreres. 1-1, min. 36, Sergio Ríos. 2-1, min. 66, Bruno Rubio. Árbitro: Méndez-Navia Fernández (Avilés). Amonestó a los locales Matabuena, Iker Martínez, Aarón Quintana y Carlos Hernández, y al visitante Brito. Campo 1 de Mareo: Unos 500 espectadores.

Después de ver cortada su buena racha de victorias ante el Ceares, el Sporting Atlético regresaba a Mareo teniendo un duro enfrentamiento ante uno de los gallos de la categoría, el Mosconia, quien acudía al feudo rojiblanco con ganas de recortar distancias en la clasificación con los sportinguistas. Como viene siendo habitual en sus partidos como local, el Sporting Atlético se hacía rápidamente con el control del esférico, buscando con ahínco la meta rival, siendo Bruno Rubio el primero en avisar con un disparo que se iba rozando la cepa del palo. El premio del gol les llegaría a los locales a las primeras de cambio, en el minuto nueve, cuando Alex Diego subía la banda para colocar un centro medido a la cabeza de Chris Ferreras, que remataba picado, evitando la estirada de Víctor Egboh para anotar el 1-0.

La tónica vista hasta el momento no cambiaría en absoluto por el hecho de verse por delante los rojiblancos, siguiendo volcados sobre la meta visitante finalizando sus acercamientos con peligro, rondando siempre con intención de poner tierra de por medio en el marcador. Pasado el cuarto de hora, Chris Ferreres tendría en sus botas el segundo gol, pero fallaba en el mano a mano con Víctor Egboh. El choque era un auténtico monólogo de los locales ante un Mosconia incapaz de salir de su propio campo, pero el fallar tantos acercamientos le costaría caro a los rojiblancos, viendo como los visitantes eran capaces de empatar el partido en el minuto 36 con una gran contra que se encargó de definir Sergio Ríos en el mano a mano para poner las tablas.

Tras el paso por vestuarios, los visitantes salieron mucho más activos en ataque, pero fueron los locales los que se impusieron tras una gran jugada de Álex Oyón en la que Bruno acabó colocando el balón en la escuadra. El gol aportó tranquilidad a los locales, que fueron capaces de anular por completo a su rival, incapaz de ganar peligro sobre la meta de Mario Ordóñez, no siendo hasta el tiempo de descuento cuando dos saques de esquina consecutivos pusieron en tensión a los rojiblancos, que resolvieron el peligro y se llevaron una trabajada victoria por la mínima ante un rival de promoción de ascenso.

LLANES 0 CEARES 1

Llanes: Moi (2); Iván (1), Bamba (1), Richi (2), Arturín (2), Álvaro Viña (1), Thomas Ferreira (1), Ivanchu (2), Pedro Bayón (2), Maya (2) y Borja Llaca (1). Cambios: Hugo (2) por Thomas Ferreira, min. 65. Gonzalo Canal (1) por Iván, min. 80. Javi Huerta (2) por Borja Llaca, min. 80. Wade (s.c.) por Bamba, min. 90. Ceares: Rodrigo (3); Héctor Zuazua (2), Rafa Felgueroso (2), Madeira (1), Layman (2), Pedro González (2), Alejandro Feito (3), Pablo Díaz (2), Carlos Carcedo (2), Hugo Martínez (2) y Enol Martínez (2). Cambios: Ospina (2) por Madeira, min. 65. Mateo Nistal (2) por Pedro González, min. 82. Sandoval (2) por Layman, min. 82. Matheus (s.c.) por Pablo Díaz, min. 90. E gol: 0-1, min. 21: Alejandro Feito. Árbitro: González Bello (Nalón). Amonestó a Iván y Arturín, y a Rafa Felgueroso. San José: 280 espectadores. manuel agustín Llanes

El Ceares ganó en Llanes un partido con pocas ocasiones que se decantó por un error en defensa del Llanes que aprovechó Alejandro Feito.

San Martín 0 Praviano 1

San Martín: Enol (1);_Vega (1), Javi Revuelta (1), Jairo (1), David Fernández (1), Mateo (1), Felipe (1), Yago (1), Aitor (1), Pelayo (1) y Biforcos (1). Cambios: Baragaño (1) por David Fernández, min. 66. Jota (1) por Mateo, min. 66. Camblor (1) por Javi Revuelta, min. 75. Andrés (1) por Felipe, min. 75. Marcos (1) por Biforcos, min. 75. Praviano: Ali (1);_Trapiello (1), Gabancho (1), Dani Lara (1), Oriol (1), Luis Nuño (1), Fer Villa (1), Sergio García (1), Adri del Oso (1), Tomás (1) y Pelayo Marqueta (1). Cambios: Juan_Menéndez (1) por Pelayo Marqueta, min. 46. Álex (1) por Trapiello, min. 60. Carlos (1) por Luis Nuño, min. 60. Diego Iza (2) por Tomás, min. 77. Argüelles (s.c.) por Adri del Oso, min. 85. El gol: 0-1, min. 81:_Diego Iza. Árbitro: Aspra Fernández (Oriente). Amonestó al visitante Trapiello. El Florán: unos 150 espectadores. luis a. martín Sotrondio (SMRA)

Un tanto de Diego Iza para el Praviano en el tramo final de su visita al campo del San Martín dio tres puntos que alejan a los de Santa Catalina de la zona de abajo.

En el primer tiempo apenas hubo ocasiones de gol, con un San Martín que llegaba más a balón parado pero sin poner en apuros a la zaga local, que se cerró muy bien. La más clara la tuvo el San Martín en una falta botada por Yago que rozó el segundo palo.

Tras el descanso, el San Martín siguió llevando la iniciativa y Aitor dispuso de un remate de cabeza que se le fue alto por poco. A pesar de las escasas ocasiones, el Praviano sí tuvo una en un remate de Tomás de cabeza.

Jota se encontró con Ali en otra ocasión del San Martín y el gol llegó pasado el minuto 80 tras una falta que remata Diego Iza llegando desde atrás y lanzándose en plancha para rematar de cabeza. El Praviano supo aprovechar su ocasión para llevarse el triunfo.

TITÁNICO 0 CAUDAL 1

Titánico: Damián_Sampedro (3);_Pablo Flores (3), Oliver (3), Castiello_(s.c.), Álvaro (2), Juan_Laine (2), Barbón (3), Pablo Fernán (2), Lele (2), Joan Vilches (3) y Samu Armayor (2). Cambios: Pascual (s.c.) por Juan Laine, min. 59. Mati (2) por Pablo Fernán, min. 59. Ian (1)_por Lele, min. 79. Eloy Ordóñez (1) por Joan Vilches, min. 79. Caudal: Álex González (3);_Trabanco (2), Borja Rodríguez (2), Alburquerque (2), Mario Sánchez (2), Vicente Antuña (2), Agus Porto (2), Montequín (2), Julio Delgado (3) y Claudio (1). Cambios: Oladipupo (2) por Claudio, min. 28. Acerete (3) por Agus Porto, min. 46. Ordóñez (2) por Trabanco, min. 63. Jairo Cárcaba (2) por Montequín, min. 63. Noya (s.c.) por Diego Boza, min. 86. El gol: 0-1, min. 73:_Cris Acerete. Árbitro: Iván Bastián_San Juan (Gijón). Expulsó por parte local a Castiello, en el min. 18, con roja directa;_a Hornas, en el banquillo, en el min. 68; y a Pascual, en el min. 78, por roja directa. Expulsó también al delegado de campo. Amonestó a Damián_Sampedro, Juan Laine, Joan Vilches y a Álex, en el banquillo, y por parte visitante a Trabanco, Álex González, Borja Rodríguez, Mario_Sánchez, Vicente Antuña y a Diego Boza. Las Tolvas: 300 espectadores. j. suárez Pola de Laviana

El Caudal sufrió de lo lindo para ganar en el campo del_Titánico en un partido en el que el equipo de Laviana aguantó bien al cuadro mierense, a pesar de estar con uno menos desde el minuto 18 por una expulsión muy protestada por el público y los jugadores locales: Castiello y Claudio corrían en la disputa de un balón y el primero acabó siendo expulsado por mano. Más tarde, la tuvo Julio Delgado para el Caudal y en el 37 el Titánico por medio de Barbón pudo marcar tras un saque de banda.

En la segunda parte, el Titánico siguió aguantando y saliendo a la contra, con un Caudal al que se vio inquieto por marcar, algo que logró en el minuto 73 tras un balón que le cede Oladipupo de cara a Cris Acerete y su disparo ajustado al palo se cuela en el fondo de las mallas. De ahí al final, el_Titánico arriesgó sin éxito. La tuvo el Caudal para sentenciar. El equipo local acabó con dos menos, pero aún así plantó cara a un Caudal que sufrió en Las Tolvas.

AVILÉS STADIUM 1 NAVARRO 0

Avilés Stadium: Chechu Grana (1);_Chechu Suárez (2), Edu Guerra (2), Sergio González (3), Néstor Bustelo (2), Danny (1), Óscar Arruñada (3), Josín_Remuñán (2), Bryan (2), Guardado (1) y Mario López (2). Cambios: David Heres (2) por Néstor Bustelo, min. 71. Pelayo Cuesta (2) por Josín_Remuñán, min. 78. Zucu (1) por Danny, min. 82. Navarro: Mateo (2);_Hugo (1), Javi Álvarez (2), Pablo González (1), Fredo del Río (1), Luisao (1), Albertín (2), Adrián (2), Álvaro (2), Josín (2) y Manu Ameijide (1). Cambios: Raúl (2) por Luisao, min. 46. Ofón (2) por Pablo González, min. 61. Quiro (1) por Adrián, min. 61. Jorge Castro (2) por Manu Ameijide, min. 71. Welli (1) por Josín, min. 78. Gol: 1-0, min. 33:_Óscar Arruñada. Árbitro: Prado Núñez (Oviedo). Sin amonestaciones. Muro de Zaro: unos 380 espectadores. José ignacio Avilés

El derbi avilesino entre el Avilés Stadium y el Navarro tenía como gran premio la tranquilidad. El ganador se alejaba considerablemente de la zona de descenso y el perdedor, en el caso de que el duelo no acabara en tablas, vería mucho más cerca las tres últimas plazas. Así fue. El Avilés Stadium tiene ahora un colchón de ocho puntos con el Lenense mientras que el Navarro está a solo cuatro.

El partido estuvo dominado por el Avilés Stadium, que pudo terminar con una mayor renta de goles de haber aprovechado sus ocasiones. En la primera parte, Óscar Arruñada dio dos avisos, pero tuvo que esperar al tercero para anotar tras un saque de esquina. Al filo del descanso, el Navarro tuvo su única ocasión clara para empatar en un disparo que rechazó Chechu Grana y que terminó despejando la defensa.

Tras el paso por vestuarios, apretó el Avilés Stadium, tratando de ampliar su ventaja, y pudo hacerlo tras una buena combinación entre Bryan y Josín Remuñán, que terminó disparando a puerta pero el portero visitante desvió con acierto.

Siguió buscando el gol el Avilés Stadium, que pudo conseguir el segundo gol en un centro de Edu Guerra que se envenenó y acabó golpeando en la cruceta. La tuvo también en una contra de David Heres, cuyo disparo desvió Mateo con una gran intervención. Y la más clara, ya en el tramo final, fue una dejada de Bryan, con el portero vencido, que Danny escorado no logró enviar a portería.

El Navarro en la segunda parte apenas tuvo ocasiones para empatar, salvo algún balón colgado al área.

LLANERA 1 SIERO 0

Llanera: Javi Benítez (2);_Guille Vaamonde (2), Paul Otia (2), Dominique (2), Mikel Busto (2), Mathieu (3), Viti (3), Ebea (2), Dani_González (2), Romaric (2) y Pablo Longo (3). Cambios:_Miguel Estébanez (1) por Ebea, min. 70. Dani Corgo (1) por Pablo Longo, min. 78. Álex Solís (s.c.) por Romaric, min. 90. Siero: Aitor (2);_Nacho García (1), Hugo Donate (2), Dani_Fernández (1), Robert Vigil (2), Edu Llosa (1), Noé (2), Martín Pérez (2), Sergio García (1), Sene (2) y Roberto Gamarra (2). Cambios:_Carlos Figaredo (1) por Sene, min. 68. Juan_Fernández (1) por Edu Llosa, min. 76. Medori (1) por Martín Pérez, min. 76. Riki Navarro (s.c.) por Sergio García, min. 81. Gol: 1-0, min. 73:_Pablo Longo. Árbitro:_Rubén Peraleda Mateos (Gijón). Expulsó al local Dani González por doble amarilla, en el min. 78. Amonestó por parte local a Paul Otia, Pablo Longo y Estébanez, y al visitante Nacho García. Pepe Quimarán:_200 espectadores. dani ruiz Posada de Llanera

El partido destacó por el respeto entre los dos rivales, siendo el Llanera el que tuvo más la iniciativa en el inicio del duelo, aunque eso solo se tradujo en disparos lejanos sin demasiado peligro. El Siero apenas inquietó a Javi Benítez.

La ocasión más clara en el inicio del choque fue del local Romaric, que remató un centro de cabeza y picado abajo que obligó al meta Aitor a hacer una gran intervención.

En la segunda parte, el equipo local salió en tromba y en apenas cinco minutos tuvo tres saques de esquina, con sendas oportunidades para el delantero Romaric, pero sus disparos no encontraron puerta. En el último córner, Paul Otia, incorporado al ataque, hizo un excelente remate de cabeza cruzado que se fue rozando el palo.

Lo siguió intentando el Llanera y en una de esos intentos Longo se quedó con el balón franco en su pierna derecha y con un fuerte chut batió a Aitor. El Llanera mantuvo el dominio del choque, pero en el minuto 79 se le complicaron las cosas al perder a Dani González por doble amarilla. El equipo local se sobrepuso al contratiempo para aguantar el resultado y el liderato una jornada más.

LENENSE 0 TUILLA 1

Lenense: Pelayo_Vázquez (3);_Jorge González (2), Tall (1), Filip (1), Iago Delgado (1), Lucas Rodríguez (2), Izan Naves (1), Dani Suárez (1), Álex Abril (1), Pablo_Sánchez (1) y Vicente Carreño (2). Cambios:_Pablo Naredo (1) por Dani Suárez, min. 56. Pelayo Paíno (1) por Izan Naves, min. 67. Dani Pérez (1) por Álex Abril, min. 67. Álex Blanco (1) por Filip, min. 73. Tuilla: Guillermo (3);_Sergio (1), Miloud (2), Álex Mariscal (1), Said (3), Galo (1), Kike (1), Mundaka (2), Monasterio (2), Kang (2) y Naya (2). Cambio: Diego (s.c.) por Galo, min. 82. El gol:_0-1, min. 95:_Said. Árbitro:_Mnhanb Agoultim (Oviedo). Amonestó por parte local a Jorge González y Filip, y al visitante Said. Finstral-El Sotón:_120 espectadores. D. R. Pola de Lena

El Tuilla se llevó un duelo clave en la pelea por la permanencia entre dos equipos que están atravesando problemas. El partido comenzó sin ocasiones.

Tras el descanso, el partido se mantuvo por la misma línea, generando Tall una ocasión para los locales, pero su remate de cabeza rechaza en el portero y se fue fuera. El Tuilla, por su parte, tiró de la experiencia de Naya para generar alguna ocasión. El partido iba encaminado al empate sin goles, hasta que en el descuento una falta lateral que saca el visitante Galo acaba en el punto de penalti, donde Said remata de cabeza hacia abajo dando vida al Tuilla.

COVADONGA 6 GIJÓN INDUSTRIAL 0

Covadonga: Javi (2);_David Ruiz (2), Álex Trabanco (2), Aitor Elena (2), Miguel (2), Emilio Morilla (3), Xurde (3), Nino (2), Guille Cueto (2), Álex Arias (2) y Toquero_(3). Cambios:_Bauti (2) por Emilio Morilla, min. 46. Vicente (3) por Toquero, min. 46. Guille Thompson (2) por Guille Cueto, min. 62. Sergio Arias (2) por Nino, min. 68. Pablo_Secades (2) por Álex Arias, min. 72. Gijón Industrial: Nico (1);_Luciano (1), Landry (1), David Alonso (1), Chery (1), Álvaro del Río (1), Rueda (2), Ángel (2), Igor (2), Héctor (1) y Saha (1). Cambios:_Saúl (1)_por Igor, min. 61. Mauro (1) por Rueda, min. 70. Vilal (1) por Saha, min. 70. Enzo (1) por Luciano, min. 70. Borja (1) por David, min. 75. Goles: 1-0, min. 2:_Toquero. 2-0, min. 12:_Toquero. 3-0, min. 34:_Guille Cueto. 4-0, min. 63:_Vicente. 5-0, min. 77:_Sergio Arias. 6-0, min. 82:_Xurde. Árbitro:_Rodríguez Montes (Nalón). Amonestó a Miguel, y a Landry. J. A. Á. Rabanal:_200 espectadores.

La distancia en la clasificación tuvo un reflejo directo en el marcador en el partido que midió al Covadonga, segundo, con el Gijón Industrial, que es decimoquinto y marca en estos momentos la permanencia.

El partido estuvo completamente dominado por el Covadonga, que metió tres goles en cada parte para endosar un set al conjunto fabril. Toquero logró un doblete, como en él es costumbre.

Nada más comenzar el encuentro, en la segunda jugada, un balón robado por Emilio Morilla en el centro del campo le llega a Toquero, que gana en velocidad a los defensas y se planta delante del portero y lo bate. Nada más sacar del centro del campo, tuvo que lucirse Nico a tiro de Nino. El segundo llegó de nuevo por medio de Toquero tras otro pase de Emilio Morilla.

El Gijón Industrial tuvo su primera ocasión en el minuto 31, cuando Igor, deshaciéndose de su marcador, llegó hasta la frontal del área y su disparo lo desvió Javi a córner. Tres minutos después llegó el tercer gol en un balón que colgó Álex Arias, remató Toquero, desvió Nico y Guille Cueto en plancha y de cabeza mandó el balón al fondo de las mallas sin que el portero pueda hacer nada.

Tras el descanso, el entrenador local hizo varios cambios y en los primeros diez minutos pareció algo mejorado el Gijón Industrial, que dispuso de un par de ocasiones de gol que obligaron a intervenir al meta local.

Fue un espejismo porque pronto el Covadonga se hizo con el control. Vicente hizo el cuarto a pase de Guille Thompson con un disparo ajustado al palo. El quinto tanto llegó tras una buena acción de Vicente, que colgó el balón por encima de los centrales y el rapidísimo Sergio Arias batió por abajo a Nico.

Ya con el partido completamente resuelto, Xurde, tras otra jugada de Vicente, llegó hasta línea de fondo y haría el sexto y definitivo. Un resultado contundente que sirve al_Cova para seguir presionando al líder Llanera.

L'Entregu 0 Colunga 0

L’Entregu: Gonzalo Ardura (2);_Carlos Figar (1), Meana (2), Cristian Ferreiro (2), Kike Meaurio (1), Berto Arias (1), Leyder (1), Mateo Casas (2), Mario Canal (1), Pacoli (2)_y César García (1). Cambios: Avanzini (1) por Kike Meaurio, min. 59. Javi Gutiérrez (1) por Berto Arias, min. 75. Colunga: Javi Delgado (2);_Santi (2), Nacho (2), Saúl (2), Hugo (2), Jandro (2), Guille (2), Blanco (2), Miguel (1), Abraham (2) y Pedro (1). Cambios: David (1) por Guille, min. 62. Rodrigo (1) por Abraham, min. 72. Rubén (s.c.) por Blanco, min. 88. Rodri (s.c.) por Pedro, min. 88. Árbitro: Martos Amor (Avilés). Amonestó por parte local a Leyder y César, por parte visitante a Blanco. Nuevo Nalón: 250 espectadores. juan merino El Entrego

El resultado más justo que se podía dar al descanso del partido que enfrentó a L’Entregu y al_Colunga era el empate a cero . Los primeros compases presagiaban un duelo igualado, con un L’Entregu que proponía y un Colunga muy disciplinado tácticamente que planteó un férreo marcaje de Hugo sobre Meana. La única ocasión en este primer acto para el equipo local fue una que abortó Javi Delgado tras chut de Meana. En el tramo final tuvo cuatro acercamientos el Colunga, todos ellos con buena respuesta de Ardura.

La segunda parte fue un monólogo de L’Entregu, pero todo muy deslavazado y con poca intensidad. Un encuentro gris, con poco ritmo, y en el que apenas se generaron ocasiones. Las ideas escasearon en uno de los partidos más flojos vistos este año en el Nuevo Nalón. Los locales, espesos, ante un meritorio Colunga que se fue satisfecho con el marcador.

Noticias relacionadas

El resultado puede considerarse justo y supone una oportunidad perdida por L’Entregu para recortar distancias con el Mosconia, que cayó esta jornada con el Sporting Atlético y al que solo recorta un punto cuando podía haberse quedado más cerca de esa quinta plaza que clasifica para jugar la promoción.