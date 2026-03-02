Artes Marciales Mixtas: Mor Dieye tumba a Toni Fox en el primer asalto en un Gijón Arena a rebosar

Un Gijón Arena abarrotado dio la bienvenida a la primera velada de Artes Marciales Mixtas organizada por la promotora Hook FC, en la que el senegalés afincado en Gijón Mor Dieye venció en el combate estelar de la noche. El pupilo de Joel "El Fenómeno" Álvarez no dio opción al portugués Toni Fox, al que dejó KO en el primer asalto. Dieye, tras un gran trabajo de "ground and pound", consiguió derribar y noquear a su adversario cuando apenas habían transcurrido unos segundos. Es la tercera victoria profesional para Mor, que demuestra una gran proyección profesional al imponerse, en esta ocasión, a un rival que sumaba la experiencia de 22 combates a sus espaldas. El Gijón Arena, que contó con un lleno absoluto (más de 1.200 espectadores en el recinto), vibró con este combate y con los ocho anteriores, donde se dieron cita grandes promesas de este deporte. El primero en vencer fue Sergio Rey, que ganó por sumisión a Ian Agrafojo. Después, Leo Martins se impuso a Alejandro Menéndez por KO técnico en el tercer asalto. En el enfrentamiento femenino de la noche, la debutante Naiara Cañete debutó con triunfo por decisión mayoritaria ante Aviguey Parra.

Resultados completos de la velada de Hook FC en el Gijón Arena

En el resto, Iker López ganó por sumisión a Brais Campos, Ignacio Trapiella venció por KO a Aless Suárez, Adrián Martínez superó a Jokin Martin por decisión unánime e Imanol Donoso consiguió un KO técnico ante Illan Manso.