Asedio ofensivo del Lealtad sin premio: así fue la derrota de los de Villaviciosa

El Lealtad, que fue muy superior a su rival durante 70 minutos, en los que gozó de clarísimas ocasiones, pagó su falta de puntería con un gol en el arranque del segundo tiempo de Rodri. La derrota deja muy tocado al conjunto de Villaviciosa, que queda a 8 puntos de la salvación que marca precisamente el Rayo Cantabria.

El cuadro asturiano quiso ser protagonista con el balón desde los primeros compases. Así, a los 3 minutos, una incursión de Saza fue rematada por Nico rozando el travesaño. En el 21, un gran centro de Argüelles y tiro de Nico que Laro rechazó. En el 26’ Marcos, con un zapatazo que buscaba la escuadra, obligó a Laro a meter una gran mano. Y en el 31 Saza cruzó en exceso su testarazo.

Pero al minuto de la reanudación, una incursión de Rodri por la derecha la culminó con un centro que se fue envenenando para introducirse en la portería de Junquera. Pese al mazazo, el Lealtad continuó generando acciones claras, como un cabezazo de Marcos al travesaño en el 55. En el 62, una doble acción que parece increíble que no terminase en gol. Remate de Jaime que Laro desvió como pudo y el rechazo lo recogió Alberto para estrellar su disparo en la cabeza de un defensor. Al final, el Lealtad se quedó sin premio.