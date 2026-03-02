El Caudal sube la apuesta para la próxima temporada: los mierenses crearán un equipo femenino y un filial

Mientras el Caudal se mantiene vivo en la pelea por el ascenso a Segunda Federación, su directiva trabaja en numerosos frentes para seguir creciendo. El último, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, es que la próxima temporada el conjunto mierense integrará a su estructura un equipo femenino y un filial. "Queremos que la gente de la Cuenca se sienta identificada con el club, que los niños y niñas tengan un sentimiento de pertenencia y jueguen en el Caudal", expresa su vicepresidente, Elías Otero.

La idea, que lleva se lleva fraguando desde hace varios meses en la entidad mierense, se llevará a cabo la próxima temporada con independencia de si el Caudal consigue o no el ascenso a Segunda Federación en junio. La apuesta es fuerte, con el fin de crecer como estructura, y también para apoyar el fútbol femenino en la cuenca del Caudal. "Aquí no hay ningún equipo de campo. El fútbol femenino está en auge y queremos potenciarlo en la zona", prosigue Otero. Un nuevo equipo que abrirá la puerta a las chicas más jóvenes del club, que llegadas a cierta edad no podían continuar en el Caudal.

Paralelamente, el club también dispondrá de un nuevo filial, que supondrá un salto más gradual al primer equipo -hasta ahora el salto era desde el juvenil-. En este equipo "B", en principio, solo tendrán cabida futbolistas menores de 23 años, lo que permitirá a los mierenses no tener que descartar a numerosos jugadores en edad juvenil por no tener cabida en el primer equipo. "Para nosotros sería un orgullo que muchos jugadores de la cantera tengan su sitio y que el filial se convierta en un vivero para el primer equipo", añade Otero. Este nuevo conjunto no supondrá ningún cambio con el Santa Marina, con el que el Caudal mantendrá su convenio de colaboración.

"La idea es volver a ser un club referente en toda la zona de la cuenca", dicen desde el club

Tanto el equipo femenino como el filial arrancarán en las categorías más bajas del fútbol regional, en la Segunda Asturfutfem y la Tercera Asturfútbol, respectivamente. "Van a estar en la estructura del club y van a ser tratados como un equipo más. No habrá ninguna distinción", explica el coordinador del fútbol base, Aitor Posada, que añade que jugarán y entrenarán tanto en el Hermanos Antuña como en el Eliseo Gutiérrez. "Aquí hay un montón de posibilidades en nuestras instalaciones. La idea es volver a ser un club referente en toda la zona de Mieres", añade. "Queremos que tiren hacia arriba, no los creamos para pasearnos", refrenda Otero.

Por ahora, el club está realizando labores de captación para crear el equipo femenino y tiene pensado reestructurar la cantera de cara a la próxima temporada, añadiendo algunos equipos en categorías inferiores. Todo esto implicará un esfuerzo económico notable para el club, que lo asume con gusto. "Será un gasto asumible para fomentar el seguir siendo caudalista", explica Otero, que pide el apoyo de la afición y de la gente de la cuenca. "Si la gente de Mieres que los fines de semana va a ver al fútbol profesional dejara ese dinero en el Caudal podríamos aspirar a cotas más altas", lamenta. Por ello, la directiva mierense sube su apuesta. "Somos uno de los mayores embajadores de Mieres y si al equipo le va bien le va a ir bien al pueblo", zanja el dirigente caudalista.

El Caudal creará un tercer equipo infantil y un cuarto alevín

Para poder incluir el filial, el Caudal reestructurará sus categorías inferiores, incluyendo, además del equipo B y el femenino, un tercer equipo infantil y un cuarto equipo alevín. De esta forma, el cuadro caudalista pasará de los 18 conjuntos actuales a los 22. Por el resto, el club cuenta con tres juveniles y dos cadetes, mientras que en el fútbol sala disponen de cuatro conjuntos benjamines, tres prebenjamines y uno de minibenjamines. Estos últinos, los únicos que no están federados.

Noticias relacionadas

Pero lo primordial sigue siendo el primer equipo, cuarto en Tercera Federación y bien consolidado en los puestos de play-off, donde luchará por el ascenso. "Adrián González es el mejor entrenador para el Caudal y confíamos en la plantilla al 100%. Si volviera a julio ficharía a los mismos sin ningún tipo de duda", destaca Otero, que admite los importantes esfuerzos de la junta liderada por Luis María García. "Tenemos la sensación de que podemos ganar en cualquier campo, pero no llegamos a los 400 socios y hacemos auténticas maravillas para tener un equipo competitivo. Hay que tener los pies en el suelo. Nosotros no debemos un euro a nadie y trabajamos con presupuestos realistas", zanja.