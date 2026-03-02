Centenares de judokas se unen en el Corredoria Arena para visibilizar el cáncer de mama
N. L.
Oviedo
545 judokas de todas las categorías del judo asturiano se reunieron en tres turnos durante la mañana del domingo en el Corredoria Arena de Oviedo para realizar un entrenamiento conjunto y visibilizar el cáncer de mama. Organizado por el Departamento Judo y Mujer, la jornada resultó un éxito. Los federados estaban convocados para aplicar el principio fundamental del judo: Jita Kyoei "Bienestar y beneficio mutuo". Lo recaudado fue en beneficio de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA). Las deportistas del equipo nacional Carla Ubasart, Estrella López y la asturiana Sara Álvarez dirigieron las sesiones.
