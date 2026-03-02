Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gaitero Rodiles golea al Mioño (5-0) y sigue segundo

El Gaitero Rodiles logró una victoria contundente ante el A.D. Mioño FSF (0-5) en la Segunda División Femenina. El equipo maliayés dejó el encuentro muy encarrilado en los primeros minutos con los tantos de Nicole Simonetti (3’) y María Oliveira (9’). Antes del descanso amplió el marcador María Casado y, en la segunda parte, Deise da Silva y Ángela Guimarães redondearon.

