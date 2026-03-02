El Gaitero Rodiles golea al Mioño (5-0) y sigue segundo
El Gaitero Rodiles logró una victoria contundente ante el A.D. Mioño FSF (0-5) en la Segunda División Femenina. El equipo maliayés dejó el encuentro muy encarrilado en los primeros minutos con los tantos de Nicole Simonetti (3’) y María Oliveira (9’). Antes del descanso amplió el marcador María Casado y, en la segunda parte, Deise da Silva y Ángela Guimarães redondearon.
- El partido del Sporting se suspende por una emergencia médica
- Jenny llegó a Gijón de Colombia con su niño de tres años, que tiene altas capacidades: 'Ahora dice que de Asturias no se va, que aquí es feliz
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa
- Multado con 200 euros en plena calle por 'guardar el sitio': la Guardia Civil se pone seria con este práctica habitual
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses