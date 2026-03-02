La gran fiesta del baloncesto asturiano acaba con una contundente victoria de España sobre Ucrania (78-64)

España logró el pase a la segunda fase de clasificación para el Mundial de Catar del año que viene tras doblegar a Ucrania con solvencia, especialmente en una segunda parte muy estimable del combinado nacional, en la que demostró su superioridad frente a Ucrania. El partido fue también una gran fiesta del baloncesto asturiano, con un Palacio de los Deportes de Oviedo abarrotado y apoyando al equipo nacional.

Empezó con la mano suelta la selección española, con alegría y aupada por el público, muy metido desde el inicio. Entre Fran Guerra por dentro y Santi Yusta con dos triples seguidos llevaron la renta a una alegre España a los diez puntos (12-2) cuando habían pasado poco más de tres minutos juego.

Una imprecisa Ucrania, en la que el jugador del equipo local, el Alimerka Oviedo, Daniil Shelist, hizo tres faltas muy rápido, no lograba seguir el ritmo al equipo de Chus Mateo, por lo que empezaba a atisbarse un partido resuelto antes de tiempo. Pero ni mucho menos.

España se empezó a atascar, a errar sus lanzamientos exteriores, y la renta solo se mantenía en torno a los diez puntos porque tampoco Ucrania despegaba. La cosa empezó a cambiar con un par de buenas acciones de Kovliar, el interesante base del equipo ucraniano, que apretaron el partido cuando quedaba poco más de dos minutos para el descanso (23-21). Tan 28.21). Tan solo una canasta de Sergi Martínez y un triple de Jaime Fernández dieron algo de aire a la selección antes de irse a vestuarios (28-21).

La primera parte dejó poco del lado de los dos exjugadores del OCB que participaron en el partido (Ferrán Bassas y Francis Alonso) ni del actual miembro de la plantilla entrenada por Javi Rodríguez, Daniil Shelist.

La salida de vestuarios mejoró considerablemente el partido, con algo más de ritmo y acierto, sobre todo con la entrada en la cancha de Ferrán Bassas y Francis Alonso, poniendo el base catalán la imaginación y el escolta malagueño los puntos. Muy destacado también el partido de un guerrero Pierre Oriola, peleando por cada rebote y acertando incluso desde la línea de tres.

Entre una cosa y otra, el partido se fue al último cuarto con nueve puntos de renta para España (52-43) y con la sensación de que a Ucrania, en la que Shelist tuvo la oportunidad de resarcirse con una gran canasta y un par de rebotes ofensivos, le faltaba fondo de armario para seguir el ritmo de una selección que iba claramente a más. Y en el último cuarto se confirmó.

A Bassas le tomó el relevo un Álvaro Cárdenas a los mandos de España un Álvaro Cárdenas que completó un gran partido en Oviedo, demostrando que es un base que debe ser importante para el equipo español. Siguió haciendo de las suyas Francis Alonso (acabó siendo el máximo anotador de España, con doce puntos) y se pudo ver volar a otro joven prometedor, como Izan Almansa.

Fluía España y eso se tradujo en el marcador, con rentas cada vez más amplias para el equipo dirigido por Chus Mateo. Un triple del propio Francis Alonso elevó la renta a los 17 puntos (68-51) cuando quedaban 4:34 minutos por disputarse. A partir de ahí la renta fue creciendo, superando en algunos momentos los veinte puntos hasta el marcador definitivo, que se estableció tras unos minutos finales de trámite (78-64).