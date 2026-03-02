Hay un equipo de la Tercera Federación asturiana que está cargado de futuro: "Si sigue este grupo pronto estaremos arriba"

Óscar Arruñada (Navia, 26 años) procede de la cantera de un club con mucha solera, el Andés, pasó después por otro equipo singular, el Universidad, y ahora defiende por tercera temporada consecutiva la camiseta del Avilés Stadium, entidad de carácter popular que lucha por ir creciendo en la Tercera Federación asturiana con un grupo de jugadores jóvenes entrenados por un técnico, Fer Muñoz, que aún no ha cumplido los 30 años.

Un gol decisivo en el derbi avilesino

Un gol de Arruñada, medio reconvertido a defensa central, dio al Stadium la victoria en el derbi avilesino ante el Navarro, un triunfo clave en su pelea por salvar la categoría. "Era un partido importante, así que estamos muy contentos porque este año nos estaba costando ganar y ahora encadenamos cinco partidos sin perder", explica el autor del gol de la victoria.

Reacción ofensiva en el Muro de Zaro

Uno de los problemas que había tenido el conjunto del Muro de Zaro era la falta de gol. Antes de los cuatro últimos encuentros, en 20 duelos, habían marcado solo ocho goles; sin embargo, en los cuatro últimos han marcado seis, lo que les ha servido para dar un estirón en la tabla y alejarse del descenso. "Hemos cambiado el chip y además en casa apenas recibimos goles", señala Arruñada.

El central llegó al Avilés Stadium hace tres temporadas, en un momento en el que el club avilesino hizo "reseteo" y apostó por el entrenador Fer Muñoz: "Vino gente nueva, al principio nos costó ganar partidos y luego cogimos una dinámica ascendente, el año pasado llegamos a ganar a equipos como el Sporting Atlético, somos una plantilla muy familiar, seguimos muchos de ese año".

La cercanía de Fer Muñoz

En cuanto al entrenador, Fer Muñoz, Arruñada asegura que es "un tío muy cercano que además de entrenador es amigo, confía en nosotros, hay buen ambiente, habla con nosotros de forma individual y hace que el grupo esté muy unido". De hecho, cuenta el defensa del Stadium que, hace cuatro jornadas, tras sumar varios malos resultados, el entrenador les invitó a tomar algo después de un entrenamiento, una costumbre que, viendo que ha funcionado, han decidido mantener: "Desde entonces no hemos perdido y mientras no perdamos lo vamos a seguir haciendo".

Un club popular que mira al futuro con ambición

En cuanto a la entidad, Arruñada reconoce que el Avilés Stadium "es un club popular, que trata de asemejarse a lo que es el Ceares, ahora fichan a gente sobre todo de la zona de Avilés y eso se nota mucho porque viene más gente a ver los partidos".

Todo ello suma para que estén más cerca de su primer objetivo: "Lo primero es la permanencia, pero tenemos un núcleo de gente joven y creo que si mantenemos este grupo más temporadas acabaremos estando arriba".