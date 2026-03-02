La selección española de baloncesto reúne a tres exjugadores del Alimerka Oviedo Baloncesto en el Palacio
España ha permitido reunir a tres exjugadores del Alimerka Oviedo en el Palacio de los Deportes: Álex Reyes y Francis Alonso, que jugaron la temporada 2019-20, hasta que la pandemia obligó al confinamiento; y Ferrán Bassas, que estuvo entre 2013 y 2016. El presidente del club, Fernando Villabella, se pasó a saludarlos.
Por otra parte, una iniciativa de CaixaBank, patrocinador principal de la selección, llevó a varios componentes del Baloncesto Alarde, club integrado por personas con discapacidad intelectual, a compartir un entrenamiento con la selección, junto con algunos niños, ayer en el Palacio de los Deportes.
- El partido del Sporting se suspende por una emergencia médica
- Jenny llegó a Gijón de Colombia con su niño de tres años, que tiene altas capacidades: 'Ahora dice que de Asturias no se va, que aquí es feliz
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa
- Multado con 200 euros en plena calle por 'guardar el sitio': la Guardia Civil se pone seria con este práctica habitual
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses