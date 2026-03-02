Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La selección española de baloncesto reúne a tres exjugadores del Alimerka Oviedo Baloncesto en el Palacio

Por la izquierda, Francis Alonso, Fernando Villabella, Ferrán Bassas y Álex Reyes, con la camiseta del Alimerka Oviedo Baloncesto

España ha permitido reunir a tres exjugadores del Alimerka Oviedo en el Palacio de los Deportes: Álex Reyes y Francis Alonso, que jugaron la temporada 2019-20, hasta que la pandemia obligó al confinamiento; y Ferrán Bassas, que estuvo entre 2013 y 2016. El presidente del club, Fernando Villabella, se pasó a saludarlos.

Foto de familia con los jugadores de la selección española de baloncesto

Por otra parte, una iniciativa de CaixaBank, patrocinador principal de la selección, llevó a varios componentes del Baloncesto Alarde, club integrado por personas con discapacidad intelectual, a compartir un entrenamiento con la selección, junto con algunos niños, ayer en el Palacio de los Deportes.

