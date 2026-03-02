Vega Cano y Carla Fernández, eliminadas en la previa: estos son los asturianos que estarán en el cuadro final del Premier Pádel de Gijón

Asturias perdió a sus dos últimas representantes en la previa del Premier Pádel Gijón P2. La joven Vega Cano, de 16 años, y Carla Fernández, de 19, cayeron derrotadas en la Q1 femenina que se celebró en la mañana de ayer en el Palacio de Deportes de La Guía, quedándose sin hueco en el cuadro final.

La avilesina Carla Fernández, junto con su compañera Nerea Guerra, perdieron por 6-2 y 6-3 ante Marta Talavan y Sofía Saiz. Por su parte, la ovetense Vega Cano y su compañera Carla Mesa -18 años mayor- tampoco consiguieron pasar de ronda y perdieron de forma contundente ante la pareja formada por Julia Polo y Bárbara Las Heras por 6-0 y 6-1.

De esta forma, la única jugadora asturiana que disputará el cuadro final en la categoría femenina es Coral Álvarez, quien jugará con Ainize Santamaría ante un rival aún por determinar de la ronda previa. En la siguiente ronda, lo que sería octavos, se enfrentaría al ganador del duelo entre Arruabarrena y Lobo ante Collombon y Montes.

Por la izquierda, Carla Álvarez Sanjurjo, Ángela Pumariega, Jorge Pañeda y Pablo Blanco. | LNE

En el apartado masculino no hubo encuentros en el día de ayer tras la temprana eliminación el domingo de la pareja íntegramente asturiana formada por Nicolás Meana y Álvaro Llaneza. El Palacio de Deportes de La Guía contó con la presencia de la Vicealcaldesa, Ángela Pumariega, y del concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, que inauguraron la nueva caseta de taquillas situada en los accesos al pabellón, cuya inversión supera los 20.172 euros. Estuvieron acompañados por Carla Álvarez Sanjurjo, directora de Promoción de Empleo y Pablo Blanco, director del Patronato Deportivo Municipal.

Noticias relacionadas

Este martes se disputarán los últimos partidos de esta fase inicial, sin ningún asturiano en juego. Ya por la tarde, entrará en liza el gijonés Álvaro López, que junto al madrileño Pablo García tratará de eliminar a la pareja argentina formada por Álex Chozas y Valentino Libaak. Los ganadores se medirán a Coki Nieto y Jon Sanz, 9 y 11 del mundo respectivamente. Pronto también será el turno para el también gijonés Alberto Trabanco, que jugará con una leyenda como Miguel Lamperti ante unos rivales de la previa aún por determinar en estos momentos. Su turno llegará mañana. No saben su primer rival pero sí a quién se enfrentarían en caso de victoria: ante los números uno y grandes favoritos para hacerse con el torneo, Arturo Coello y Agustín Tapia.