El Vetusta golea en media hora y es más líder: así fue el choque del filial del Oviedo
El filial azul aprovecha las facilidades defensivas del UDS Salamanca para resolver en la primera parte y sestear
P. PORTAL
Al Vetusta le bastó la primera parte para deshacerse del que en un principio era un difícil rival, el quinto clasificado, la UDS Salamanca, pero que dio muchas facilidades en defensa y que llegó al descanso con una desventaja de cinco goles.
Abría el marcador Lucas Antañón tras remate de Iker Gil, que rechazó el meta visitante para dejar el balón franco al extremo. Al cuarto de hora, Iker Gil hizo el segundo al presentarse solo ante Leo Mendes y batirlo de disparo raso. El tercero fue obra de Cheli tras un mal despeje del meta visitante. El cuarto llegó antes de la media hora, de nuevo por medio de Lucas Antañón en un disparo cruzado que sorprendió a Mendes. Y ya en el añadido de esta primera parte, en otro fallo defensivo grosero del Salamanca, Iker Gil hizo el quinto.
En la segunda parte coincidieron los cambios locales, la relajación por el resultado y la entrada del jugador visitante Aimar Barrera, que logró los dos goles de su equipo. En los 25 minutos que quedaron hasta el final, el Vetusta hizo los cambios necesarios para dar descanso a jugadores como Pablo Agudín, que notó la inactividad.
Vetusta: Miguel Narváez (2); Marcos Lopes (2), Marco Esteban (2), Adri Lopes (2), Omar Falah (1), Diego Tejón (1), Cheli (1), Lucas Antañón (3), Pablo Agudín (1), Guille Berzal (1) e Iker Gil (3).
Cambios: Jaime Coballes (1) por Cheli, min. 46. Gerard Márquez (1) por Guille Berzal, min. 46. Óscar de la Hera (1) por Iker Gil, min. 57. Arturo Arribas (1) por Diego Tejón, min. 64. Dieguito (1) por Pablo Agudín, min. 73.
Salamanca: Leo Mendes (1); Carlos Parra (1), Iván Casado (1), Óscar Marotías (1), Pulpón (2), Cristeto (1), Lara (1), Alba (1), Miguel Serrano (1), Dani Hernández (1) y Javi Delgado (2).
Cambios: Aimar Barrera (2) por Lara, min. 46. Mancebo (1) por Dani Hernández, min. 55. Gonpi (1) por Cristeto, min. 55. Carrasco (1) por Alba, min. 61.
Goles: 1-0, min. 8: Lucas Antañón. 2-0, min. 15: Iker Gil. 3-0, min. 24: Cheli. 4-0, min. 27: Lucas Antañón. 5-0, min. 45: Iker Gil. 5-1, min. 58: Aimar Barrera. 5-2, min. 70: Aimar Barrera.
Árbitro: Aberrieta Larradona (comité vasco). Amonestó por parte local a Diego Tejón y Marcos Lopes, y por parte visitante a Carlos Parra, Casado, Óscar Marotías, Lara y al entrenador Jorge García.
El Requexón: Unos 300 espectadores.
