El asturiano que, si gana este miércoles en el Gijón Premier Pádel, se enfrentará a la pareja número uno del mundo

El encuentro con el que se cerrará esta tarde la jornada en la pista central del Palacio de Deportes de La Guía no será uno cualquiera para Alberto Trabanco, que junto a la leyenda argentina Miguel Lamperti tratará de hacer vibrar a la hinchada local en el Gijón Premier Pádel. El asturiano, único en liza en categoría masculina, debuta este miércoles en el cuadro final ante Pablo Lijo y Maximiliano Arce y, el que gane, tendrá premio gordo al enfrentarse a la pareja número uno del mundo, formada por Agustín Tapia y Arturo Coello.

A diferencia de Trabanco y Lamperti, que accedieron con invitación a los dieciseisavos, Lijo y Arce tuvieron que disputar la fase previa. Pese a ello, ambos llegan con el cartel de favoritos por estar mejor colocados en el ranking FIP. Mientras que Lijo y Arce son el 45 y 58 del mundo respectivamente, Lamperti es el 89 y Trabanco el 144. Un duro enfrentamiento que permitirá verse las caras directamente con los grandes favoritos al título en Gijón, Coello y Tapia, que debutan el jueves directamente desde los octavos de final.

El gijonés Álvaro López, derrotado en dieciseisavos de final

El primer asturiano en debutar en el cuadro final del Premier Pádel de Gijón se despidió a las primeras de cambio. El gijonés Álvaro López Campos y el sevillano Fran Ramírez cayeron derrotados en dieciseisavos ante la pareja argentina formada por Álex Chozas y Valentino Libaak por 6-0 y 6-2, en un encuentro que rozó los 40 minutos de duración en la pista central del Palacio de Deportes de La Guía.

La notable diferencia en el ranking FIP (Federación Internacional de Pádel) se notó desde el inicio. Chozas -número 28- y Libaak -43- fueron muy superiores al gijonés -en el 442- y a Ramírez -122-, que tuvieron que esperar hasta el segundo set para ganar sus primeros y únicos juegos en el partido.

Noticias relacionadas

Coral Álvarez, única asturiana en el cuadro femenino

En la categoría femenina, este miércoles también debuta la única asturiana en liza, Coral Álvarez, que junto a Ainize Santamaría tratarán de vencer a la pareja formada por Sandra Bellver y Noemí Aguilar, que parten como claras favoritas por su mejor posición en el ranking mundial. Este será el encuentro con el que se abrirá la jornada en la pista central, cuyo inicio está previsto para las 10:00 horas. Este será el encuentro con el que se abrirá la jornada en la pista central, cuyo inicio está previsto para las 10:00 horas. Las ganadoras se medirán a Alejandra Salazar y Alejandra Alonso, 12 y 13 respectivamente en el ranking.