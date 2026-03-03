Charla en el Corazón de María sobre educación en valores a través del deporte

Más de 300 alumnos de 5º y 6º de Primaria y de Secundaria del Colegio Corazón de María participaron este martes en una charla centrada en la educación en valores a través del deporte y la prevención de conductas como el racismo, la xenofobia y la violencia verbal en los estadios. La sesión contó con la intervención del director del centro, Aitor Castaño; la directora general de Deportes, Manuela Fernández Ena; y el presidente y vicepresidente de la Federación de Peñas del Sporting, Jorge Guerrero y Emilio Llerandi, respectivamente.

Durante el encuentro se trasladó a los jóvenes que el fútbol es mucho más que un juego: es una escuela de ciudadanía donde el respeto, el autocontrol y la convivencia son tan importantes como el resultado. Se abordaron temas como la diferencia entre rivalidad y enemistad, el papel de la grada y la responsabilidad compartida entre jugadores, aficionados y entorno adulto. La Federación de Peñas Sportinguistas continuará desarrollando este programa por toda Asturias, trabajando primero con los jóvenes y, a comienzos de cada temporada, también con las familias a través de la "Escuela de Padres", con el objetivo de formar y concienciar sobre la importancia de crear entornos deportivos saludables y gradas en paz.