El conflicto de Oriente Medio también afecta al Premier Pádel de Gijón: dos jugadores se retiran del torneo
La pareja formada por Javier Leal y Álvaro Cepeda, clasificados directamente al cuadro final, no competirán en el Palacio de Deportes de La Guía
La creciente escalada del conflicto originado en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos también afecta de lleno al Premier Pádel de Gijón, que ha visto cómo pierde efectivos en su cuadro final. Mientras los últimos padelistas apuran sus opciones en la última ronda de la fase previa, la organización ha confirmado que la pareja formada por Javier Leal y Álvaro Cepeda se retira del torneo.
El motivo principal es que el gaditano Javier Leal, número 16 del ranking mundial, se encuentra en Oriente Medio y no podrá viajar a Gijón. Pese a todo, el jugador se encuentra bien, a la espera de que se rebaje la tensión y se reabran numerosos aeropuertos internacionales. Al haberse sorteado el cuadro final, su compañero, Álvaro Cepeda, ya no podrá buscar nueva pareja, por lo que ambos se retiran de la competición, a la espera de conocer quién ocupa su lugar en los dieciseisavos de final que arrancan esta tarde. Para ello habrá un sorteo de “lucky loser”, un concepto que también existe en el tenis y que consiste en una pareja que pierde en la última ronda de la previa y que finalmente entra en el cuadro principal del torneo.
Esta tarde entrará en liza el gijonés Álvaro López, que junto al madrileño Pablo García tratará de eliminar a la pareja argentina formada por Álex Chozas y Valentino Libaak. Los ganadores se medirán a Coki Nieto y Jon Sanz, 9 y 11 del mundo, respectivamente. Mañana también será el turno para el gijonés Alberto Trabanco, que jugará con una leyenda como Miguel Lamperti ante unos rivales de la previa aún por determinar. Su turno llegará mañana. No saben su primer rival, pero sí a quién se enfrentarían en caso de victoria: a los números uno y grandes favoritos para hacerse con el torneo, Arturo Coello y Agustín Tapia.
