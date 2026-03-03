Descartado definitivamente el Regional de esquí de montaña: Federación y Fuentes de Invierno buscarán una solución para el año que viene

La Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (FEMPA) ha descartado definitivamente la celebración este año del Regional de esquí de montaña, una vez que ha comprobado que Pajares no reúne las condiciones de nieve necesarias para la celebración de la competición. Se cierra así un capítulo triste, después de que tanto la estación asturiana de Fuentes de Invierno como la leonesa de San Isidro rechazaran con anterioridad albergar el campeonato por razones de seguridad. "La sensación inicial es de disgusto, porque esto lleva mucho trabajo, pero hay que superarlo y hemos quedado en sentarnos para buscar una solución de cara a las próximas ediciones", explica Tensi Carmona, presidenta federativa.

Esperanzas puestas en la cita

Después de dos años sin campeonato por falta de nieve, la FEMPA tenía puestas muchas esperanzas en la cita de 2026. Suponía, por una parte, un impulso al grupo de tecnificación de esquí de montaña que dirige Santi Obaya, que cada vez obtiene mejores resultados y, por otro lado, hubiera servido de colofón a un mes grande para el esquí de montaña, después de las medallas olímpicas obtenidas en Milán-Cortina por el catalán Pau Cardona y la andaluza Ana Alonso, entrenada por el asturiano Javier Argüelles.

Se caen las primeras opciones

La idea inicial de los organizadores era celebrar el torneo regional en Fuentes de Invierno, la instalación en la que suelen practicar sus deportistas. Sin embargo, el director de la estación, Jorge Fernández Fierro, comunicó a la federación la negativa a acoger el campeonato porque no se daban las condiciones de seguridad necesarias. "No nos dijo que se cierran todas las puertas ni que no se puede celebrar porque sí, nos dieron unas razones técnicas y nos emplazamos a sentarnos y a buscar una solución para que se den las condiciones", explica Carmona. La Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, que ya se había puesto en contacto con la Asturiana para celebrar simultáneamente su campeonato, estudió entonces la opción de trasladarlo a San Isidro. Misma respuesta.

Intento a la desesperada

El último intento, a la desesperada y a pocos días de la cita, prevista para el fin de semana del 7 y 8 de marzo, fue en la estación de Pajares. "No teníamos el trazado y teníamos que ir a ver si era factible. Estuvo allí gente que colabora con la federación y nos dijeron que era imposible, no se dan las condiciones de nieve". La decisión final no podía ser otra que la suspensión definitiva del Campeonato de Asturias de esquí de montaña.

Tensi Carmona. / Miki López

Tensi Carmona intenta ver el vaso medio lleno. "A veces las cosas tienen que salir a la segunda para que salgan aún mejor", explica, para razonar que "si no aprovechamos este año el tirón de los Juegos lo aprovecharemos el siguiente, como pasó con la escalada en su momento. Estamos a tiempo". Dependerá de las conversaciones que mantenga en el futuro con los responsables de las estaciones de montaña.