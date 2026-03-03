El Flag fútbol, un deporte que siempre tiene un ojo puesto en la cinta, y ahora también en los Juegos Olímpicos, y se practica en Asturias

La escena se suele repetir en todas las visitas de captación de los Gijón Mariners y los Oviedo Phoenix a los centros escolares. "¿Veis fútbol americano? ¿Sabéis lo que es el flag?". Caras de póker en la audiencia. "¿Seguís los Juegos Olímpicos por la tele?". Respuesta atronadora: "Síiiii". Es por ello por lo que los practicantes del flag, el fútbol americano sin contacto, tienen marcado en rojo el mes de julio de 2028, cuando la modalidad esté dentro del programa oficial de los Juegos de Los Ángeles. Mientras tanto, los dos clubes asturianos que trabajan la cantera (Oviedo Madbulls y Gijón Norteños también tienen equipos seniors masculinos de flag) están condenados a picar piedra para seguir sumando jugadores.

Y si difícil es captar varones, qué decir de tratar de incorporar mujeres. "Pones un cartel y a lo mejor te llaman ocho chicos y una mujer, o ninguna, en meses", explica Sara Álvarez, presidenta del Oviedo Phoenix. Y eso que su club representa una excepción: lo formaron cuatro mujeres hambrientas de fútbol americano y son ellas las que visitan los centros educativos. Suman más peculiaridades: tienen incorporadas líneas de flag al césped del Manuel Díaz Vega, donde entrenan, y cuentan con una psicóloga deportiva "desde el minuto uno". Tras consolidar el equipo femenino, creado en 2017, y el mixto, la entidad se lanzó a crear equipos inferiores, en los que ahora juegan 15 chavales.

El equipo femenino de Mariners: de pie, por la izquierda, Daniel Castañón, Alba Holgado, Sara García y Estefanía Sastre; agachadas, María Vidal, Covadonga Carballo, Mirella Ochoa, Carlota Brianso y Nerea García. / G. M. / O. P.

La batalla por la captación también la libran los Gijón Mariners, referencia asturiana en fútbol americano. Fueron los primeros en crear el equipo femenino, en 2012, conquistando el campeonato de España en 2013 y en 2014. Tras intentar el paso al fútbol americano, decidieron instalarse en el flag, con dimensiones reducidas de terreno de juego y equipos de cinco contra cinco, más fáciles de completar.

Un juego de estrategia

El flag fútbol, al carecer de contacto, es mixto. Y unas características que han hecho que Ana Belén Fernández, encargada de captación de los Mariners, se haya prendado del deporte: "Los niños solo quieren jugar y divertirse, y las familias queremos que estén en un entorno seguro y educativo. Es una pena que no se conozca, porque es un deporte de estrategia, muy divertido, casi un juego más que un deporte. Mi hijo juega y yo estoy enamorada del flag". No hay placajes. Los jugadores llevan cintas (flags) en los pantalones y la retirada de una de ellas por el rival se considera un placaje, con lo que se detiene la jugada. "A los niños les gusta esquivar, que no les quiten las cintas... no solo es correr ni gana siempre el más atlético. Hay que saberse unas jugadas desde pequeños, pero es muy completo", remacha Dani Castañón, alma de los Mariners.

El mixto del Oviedo Phoenix: de pie, por la izquierda, Sara Álvarez (entrenadora), Isaac, Alina, Isabella, Bianca, Valle, Nahir, Lara, Marina y Emma García (entrenadora); agachados, Eidur, Diego, Sergio, Asur y Pelayo. / G. M. / O. P.

Los Juegos se presentan como una gran oportunidad de promoción. Esté o no está la selección española femenina, situada ahora mismo sexta del ranking mundial y con varias medallas europeas en su historia. Tendrá que superar varios exámenes: Mundial este año, Europeo el que viene, Preolímpico en última instancia...

La presencia olímpica sería el aldabonazo de un deporte que en Asturias empezaron cuatro locos. Algunos de ellos jugaron el primer partido de flag en la región en abril de 2001, colgándose unas cintas de persiana a modo de flags. Los años han pasado, pero la captación sigue siendo una tarea hercúlea.