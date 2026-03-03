El Langreo lanza su campaña de crowdfunding para recaudar fondos: “Nuestro club atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida”

Después de anunciar la medida del crowdfunding en la Asamblea extraordinaria de hace una semana, el Langreo ha lanzado oficialmente su campaña, con la que espera recaudar, como mínimo, un importe superior a los 60.000 euros para poder acabar la temporada, tal y como relató su capitán y presidente de la junta gestora, Adrián Torre.

“El Unión está en peligro y necesitamos a nuestra gente. Nuestro club atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Una grave crisis económica pone en riesgo nuestro futuro, por eso lanzamos esta campaña con un único objetivo: salvar al club. Necesitamos ayuda y cada gesto ayuda”, expresó Torre en el vídeo promocional.

¿Cómo se puede ayudar al club?

Cualquier socio, simpatizante o amante del fútbol que quiera aportar a la causa puede acudir a las oficinas del club o ingresar dinero en el siguiente número de cuenta: ES67 0081 5450 5900 0113 0916. “Entre todos, estoy seguro de que lo vamos a conseguir”, terminó el portero.