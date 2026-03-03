El Omega estrena temporada con buenos resultados en el Open de gimnasia rítmica de Vitoria

Hubo nervios abundantes por tratarse del inicio de la temporada, pero las gimnastas de la Agrupación Deportiva Omega los solventaron con acierto en el Open de gimnasia rítmica de Vitoria, en el que lograron buenos resultados. Los más destacados, los que consiguieron Carmen Rey, primera en categoría juvenil, y Sara Cuesta, cadete de 2011, que empató en el primer puesto y acabó segunda tras el desempate. Pero las deportistas del club ovetense registraron otras participaciones destacadas. Esther Menéndez, otra juvenil, fue novena entre 350 participantes, siendo galardonada con el premio especial del jurado en su categoría. Además, la agrupación consiguió tres cuartos puestos: el de la juvenil Raquel García; el de Noa Alonso, cadete de 2012, y el de Sofía Lombao, infantil de 2014, en cinta. Por otra parte, la juvenil Alba González alcanzó el puesto 21º y la junior Lucía Alvarez fue octava en pelota y décima en mazas.

Sara Cuesta. / A. D. O.