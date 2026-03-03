Oviedo vibra con el desatascador Ferran Bassas, exjugador del Alimerka

Tantas veces parecía caerse y se ha levantado, tantas veces estaba descartado para la élite y se ha reenganchado, que no hay escenario que supere al exjugador del Alimerka Oviedo Ferran Bassas. No le pesa el hecho de tener que tomar la alternativa en una selección de circunstancias, en transición y sin sus mejores elemento. Toma lo que le llega. No fue su mejor partido el de ayer en el Palacio de los Deportes de Oviedo, pero dio muestras de su gran clase y su creatividad ofensiva, especialmente en el tercer cuarto.

De mano, el seleccionador Chus Mateo apostó por Álvaro Cárdenas, un joven talento llamado a ser parte del futuro del equipo nacional. Cárdenas, cedido por el Valencia Basket en el Peristeri griego, tiene control pero puede jugar rápido, ve bien el juego y toma la iniciativa si la situación lo requiere. Su impulso fue decisivo en el arreón inicial de España.

Quedaban 3 minutos y 23 segundos del primer cuarto cuando Ferran Bassas entró a pista para sustituir a Cárdenas, con el marcador en un 14-6 a favor del equipo de Chus Mateo frente a una Ucrania que era incapaz de encontrar aro. De mano ya lo tuvo complicado porque le tocó lidiar en defensa con Kovliar, el auténtico jugador diferencial del conjunto dirigido por Bagatskis. No le fue mal, fue capaz de posicionarse delante del ucraniano, tapando posibles huecos para la penetración y estando atento a las fintas y al juego con el cuerpo que tanto caracterizan el juego de Kovliar. Ferran se movió bien en los cambios por el exterior, evitando tiros exteriores y forzando una falta en ataque del OCB Daniil Shelist por moverse en un bloqueo.

Francis Alonso saluda a los compañeros al retirarse al banquillo. / Luisma Murias

En ataque apenas se mostró en un principio, dedicándose a mover el balón y luciéndose solamente para ofrecer un buen pase interior a Oriola, que fue objeto de falta. Los números de Bassas al finalizar el primer cuarto, una asistencia y una falta cometida, con una valoración de 1 y un -1 de +/- del equipo con él en pista.

El segundo cuarto comenzó con Ferran a los mandos pero con una Ucrania más atinada en la búsqueda de espacios y en el movimiento de balón. Fruto de ello fue la segunda falta que se vio obligado a cometer Ferran, en un cambio defensivo desfavorable que le emparejó con Bobrov. No había transcurrido ni un minuto del segundo parcial y Bassas se fue al banquillo sustituido por el tercer base, Sergi Costa. El inicio espeso marcaba un segundo cuarto de baja calidad, fallos constantes y ritmo sin tino, maquillado por el triple final de Jaime Fernández en uno de sus habituales uno contra uno.

En el tercer cuarto el partido cambio el tono, con una España más suelta. Pero, sobre todo, tras la vuelta a pista del jugador catalán formado en el Joventut. Chus Mateo devolvió a la cancha a Ferran con un pobre 38-31 en el marcador y casi cinco minutos y medio por jugar del cuarto. Forzó falta de Kovliar, fundido, y anotó los tiros libres que a la postre supondrían sus dos únicos puntos del partido para el 40-34. Fue el pistoletazo de salida de los minutos más inspirados del juego exterior local, con un surtido de pases de Ferran que acababan en lanzamientos liberados de otro exOCB, Francis Alonso, o en acciones francas para los interiores. El cuarto terminó con 52-43 para España y con un Bassas con 2 puntos, 4 asistencias y 5 de valoración.

Noticias relacionadas

El exjugador del Oviedo no disfrutó de mucha cancha en el último cuarto, pero el partido ya estaba roto, con Ucrania bajando el pistón defensivo y España encontrando mejores situaciones y más acierto. En defensa pareció cansado, y dos faltas consecutivas le llevaron al banquillo. Chus Mateo lo volvió a introducir a falta de 45 segundos para escribir el epílogo de un partido en el que acompañó al principio y que desatascó en el momento justo. Sus números finales, 2 puntos, 4 asistencias, 2 pérdidas de balón, 4 faltas cometidas, 3 de valoración y un +/- de 1. Ferran, más impacto que cifras.