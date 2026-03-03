El programa deportivo de Škoda Motorsport tiene al frente del proyecto al praviano “Cohete” Suárez, principal referente del campeonato y firme candidato a la corona esta temporada

El programa deportivo de Škoda Motorsport tiene al frente del proyecto al praviano José Antonio “Cohete” Suárez, principal referente del campeonato y firme candidato a la corona esta temporada. El piloto asturiano volverá a formar equipo con su copiloto habitual, Alberto Iglesias Pin, consolidando una de las duplas más sólidas y experimentadas del certamen. Foto cedida x Škoda

Cohete y Pin correrán con el Škoda Fabia RS Rally de la temporada pasada a la espera de la llegada del nuevo que deberían recibir antes del rallye de La Nucia, que se celebrará en Alicante entre el 19 y 22 de este mes.