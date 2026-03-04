Abel Bretones aporta 10.000 euros al Langreo para salvar al club: “Lo hago porque confío al 100%”

La campaña “Salvemos al Unión”, lanzada por el capitán y presidente Adrián Torre, ha sido muy bien acogida por los seguidores y simpatizantes del Langreo, que se han volcado con el club para, entre todos, tratar de saldar la deuda. Muchos reclamaban el apoyo de antiguos futbolistas del club. Y esa ayuda no ha tardado en llegar. El primero en hacerlo fue Abel Bretones, que aportó 10.000 euros incluso antes de que se lanzase de manera oficial la campaña. “Hago esta aportación porque confío al 100% en que el equipo se salve. Es el club que me vio crecer, está en una situación muy delicada y tenía que ayudar”, desgrana el defensor a LA NUEVA ESPAÑA.

Desde el momento en el que el club se puso en contacto con el futbolista, Bretones no dudó ni un segundo. “Antes de que saliese el crowdfunding hablé con Adrián, me pasó el número de cuenta y les hice la transferencia”, asegura. Todo por el amor a unos colores que fueron claves para entender su contexto actual como futbolista de Primera División. Abel pasó por la cantera del Langreo hasta benjamines, estuvo en el Alcázar y más tarde acabaría consiguiendo su sueño de debutar con el primer equipo del Unión, con el que llegó a disputar 25 encuentros antes de incorporarse a las filas del Vetusta.

Ahora, desde la distancia -Bretones está asentado en la élite del fútbol nacional en Osasuna- pide ayuda a todos los socios, simpatizantes del Unión e incluso amantes del fútbol para ayudar al equipo. “Todas las personas que puedan aportar su granito de arena nos ayudaría muchísimo”, prosigue, y celebra que, hasta el momento, la campaña se ha iniciado con buen pie. “Por lo que hablo con Adrián se está moviendo mucha gente”, confiesa el langreano.

¿Cómo se puede ayudar?

Cualquiera que quiera aportar a la causa puede acudir a las oficinas del club o ingresar dinero en el siguiente número de cuenta: ES67 0081 5450 5900 0113 0916. Las oficinas de Ganzábal estarán abiertas de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas. Además, los días de partido se habilitará un stand a la entrada del estadio para aquellos que quieran colaborar.

Además de esta iniciativa, tal y como se acordó en la asamblea, todos los socios del Unión deberán abonar 10 euros en cada uno de los cuatro encuentros que quedan en Ganzábal esta temporada. Una propuesta que ya dio sus frutos el pasado sábado ante la Gimnástica Segoviana, en la que hubo una gran afluencia en Ganzábal y el club acabó consiguiendo los tres puntos.