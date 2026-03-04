Asturias se queda sin representación en el Gijón Premier Pádel: Alberto Trabanco y Coral Álvarez, eliminados
Los últimos supervivientes, Alberto Trabanco y Coral Álvarez, eliminados en dieciseisavos de final | Este jueves debutan las mejores parejas del circuito
Los octavos de final arrancarán esta mañana sin ningún asturiano en liza. Los últimos supervivientes, Alberto Trabanco y Coral Álvarez, quedaron eliminados ayer en dieciseisavos de final, poniendo punto y final a su participación en el Gijón Premier Pádel. Ambos habían accedido al cuadro final a través de una ‘wildcard’, una invitación para ahorrarse la fase previa, pero no fueron capaces de dar la campanada ante rivales mejor situados en el ranking.
El gijonés Trabanco y su compañero, el veterano Miguel Lamperti, perdieron ante Pablo Lijo y Maxi Arce, por 6-1 y 6-4, en un partido que se fue hasta la hora de partido. Ambos compitieron, pero no pudieron superar a los favoritos en esta ronda, que consiguen el premio de enfrentarse a la mejor pareja del mundo esta tarde, la formada por Coello y Tapia.
En categoría femenina, la sesión de ayer se inició en la pista central con Coral Álvarez, que en su debut en el torneo quedó eliminada. Junto con su compañera, Ainize Santamaría, la asturiana perdió ante la pareja formada por Sandra Bellver y Noemí Aguilar por 6-1 y 6-4, en un encuentro de una hora exacta de duración. Bellver y Aguilar cumplieron con la etiqueta de favoritas, al estar mucho mejor posicionadas en el ranking mundial, e impusieron claramente su dominio en ambos sets.
Hoy debutan las estrellas
El de hoy será una de las jornadas más atractivas del torneo, con el debut en Gijón de las mejores parejas del planeta. A partir de las 10:00 horas, en el cuadro masculino entrarán en liza el top-4 del mundo, mientras que en el femenino debutarán ocho de las parejas más destacadas del ranking. En el tercer encuentro de la mañana jugarán Galán y Chingotto (los números 2) contra Goenaba y Lacabe. Para ver a los números uno habrá que esperar a la sesión vespertina. A partir de las 16:00 debutan Delfi Brea y Gemma Triay ante Barrera y Velasco y, justo después Coello y Tapia se verán las caras ante Pablo Lijo y Maxi Arce.
