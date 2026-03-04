Iyana Martín, estrella asturiana del baloncesto, con España en el PreMundial de Puerto Rico

La jugadora asturiana Iyana Martín, del Perfumerías Avenida de Salamanca, ha sido convocada por el seleccionador español, Miguel Méndez, para el PreMundial del 11 al 17 de marzo en Puerto Rico. En la lista hay 9 de las 12 subcampeonas de Europa, entre ellas Iyana. España tendrá que ocupar uno de los tres primeros puestos del grupo, que comparte con EE. UU., Italia, Senegal, Puerto Rico y Nueva Zelanda.