Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Iyana Martín, estrella asturiana del baloncesto, con España en el PreMundial de Puerto Rico

La base ovetense se encuentra entre las convocadas para el campeonato, que se inicia el día 11 de marzo

Iyana Martín se dispone a lanzar un tiro libre en un partido con el Perfumerías Avenida.

Iyana Martín se dispone a lanzar un tiro libre en un partido con el Perfumerías Avenida. / FEB

M. R.

Oviedo

La jugadora asturiana Iyana Martín, del Perfumerías Avenida de Salamanca, ha sido convocada por el seleccionador español, Miguel Méndez, para el PreMundial del 11 al 17 de marzo en Puerto Rico. En la lista hay 9 de las 12 subcampeonas de Europa, entre ellas Iyana. España tendrá que ocupar uno de los tres primeros puestos del grupo, que comparte con EE. UU., Italia, Senegal, Puerto Rico y Nueva Zelanda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents