Oviedo, tras el lleno y el gran ambiente del España-Ucrania, quiere repetir éxito con la selección femenina

El baloncesto en Oviedo ha alcanzado cotas hace poco impensables. Desde el estreno del remozado Palacio de los Deportes, el Alimerka Oviedo reúne a una media cercana a los 4.500 espectadores en sus partidos de Primera FEB. El lunes, más de cinco mil personas asistieron al partido de clasificación para el Mundial entre España y Ucrania. Un éxito que el Ayuntamiento de Oviedo espera repetir.

La selección española aplaude al público a la conclusión del partido. | LUISMA MURIAS

Lo quiere hacer con un partido de la selección femenina, compromiso que realizó la presidenta de la Federación Española, Elisa Aguilar, al alcalde, Alfredo Canteli. "Agradezco su cercanía, con ella hemos emprendido un camino que será muy fructuoso para Oviedo", asegura Canteli. "Es indiscutible que el paso de la selección española de baloncesto por nuestra ciudad ha supuesto consumo y una importante inyección económica. Han venido muchos aficionados, y su impacto se ha notado. Ha sido un hito histórico, el primer partido oficial de nuestra selección en Oviedo, y ha servido para poner en valor la reforma del Palacio de los Deportes, que ha maravillado a toda la expedición federativa", sostiene el alcalde de Oviedo.

Refuerzo para el OCB

El ambiente de la cita internacional también sirvió de refuerzo para el gran momento social que vive el Alimerka Oviedo, tal y como corrobora su presidente, Fernando Villabella: "es un espaldarazo, nos refuerza y sirve de retroalimentación. La selección tiene mucho tirón por sí misma, pero la situación del OCB sirvió de incentivo. Y la gente que vino por primera vez a ver a España disfrutó de un gran espectáculo y puede decidir probar a ver al OCB. Ha sido otro paso en el afianzamiento del baloncesto en Oviedo".

Para el directivo, el encuentro del lunes fue emotivo por varios motivos. Entre ellos, encontrarse con exjugadores del club en la dinámica de la selección, como Ferrán Bassas, Francis Alonso y Álex Reyes (este último descartado por Chus Mateo para el partido). "Echamos de menos a Miquel Salvó, con una lesión desgraciada. Fue bonito ver el cariño que le tienen a la ciudad y al club y el cariño que la ciudad y el club tienen hacia ellos", explica Villabella.

Mantener el nivel

Ahora toca mirar hacia adelante y mantener el nivel: "Llevamos diez partidos en casa y no se ha notado una quiebra de espectadores. Hay que seguir llenando y el equipo tiene que seguir jugando divertido. Todo lo demás, si viene, se os dará por añadidura", opina el presidente del OCB, que lanza flores al director general, Fernando García: "El éxito se lo ha currado todo Ferdi, que lleva mucho tiempo comiéndose el tarro con todo lo que hay que hacer".