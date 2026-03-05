El Alimerka Oviedo Baloncesto reflexiona sobre los logros y retos laborales de la mujer en el deporte
El club carbayón organiza una mesa redonda en la que diferentes profesionales contaron su experiencia personal
El deporte va más allá del deportista. En un mundo tan complejo hay gestión, organización, difusión y un montón de apartados en los que las mujeres también van ganando terreno. Sobre todos estos aspectos quiso reflexionar el pasado miércoles el Alimerka Oviedo Baloncesto con motivo del Día Internacional de la Mujer.
La charla estuvo moderada por la periodista Carmen Menéndez y antes de su comienzo la inauguraron el director general del club, Fernando García, y la directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, Miryam Hernández.
La mesa redonda contó con la presencia de tres mujeres que, de una u otra manera, han hecho del deporte su forma de ganarse la vida. Es el caso de la periodista deportiva Loreto Matilla, de la directora de la cantera del propio Alimerka Oviedo Baloncesto Paula Bergel, que en su día también fue jugadora, y de la directora general de Deportes del Principado de Asturias Manuela Ena Fernández, que ha trabajado prácticamente en todos los ámbitos del deporte, habiendo sido jugadora, entrenadora, directiva, presidenta de un club de balonmano y ahora trabaja desde el ámbito de la gestión política. Al acto también acudió la concejala de Deportes de Oviedo Conchita Méndez.
El OCB conmemorará el Día de la Mujer con una equipación especial
El acto tuvo lugar en la Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala de Oviedo y entre el público se encontraban muchas de las jugadoras de la cantera del club de baloncesto ovetense, cuyo primer equipo conmemorará en el partido del sábado (19:00 horas) ante el Caesa Cartagena el Día Internacional de la Mujer con una equipación especial de color morado.
