Andrés Torres gana el Campeonato de Asturias de pesca en lago

Los cuatro asturianos que acudirán al Campeonato de España de pesca en lago.

Los cuatro asturianos que acudirán al Campeonato de España de pesca en lago.

N. L.

Oviedo

El torneo de pesca en lago dio inicio a los campeonatos de Asturias organizados por la federación regional. Andrés Torres se proclamó campeón, con el segundo puesto para Daniel Muñiz y el tercero para Diego Escudero. Ellos tres, junto a Pablo Castropinos, serán los representantes asturianos en el Nacional.

