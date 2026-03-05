Andrés Torres gana el Campeonato de Asturias de pesca en lago
N. L.
Oviedo
El torneo de pesca en lago dio inicio a los campeonatos de Asturias organizados por la federación regional. Andrés Torres se proclamó campeón, con el segundo puesto para Daniel Muñiz y el tercero para Diego Escudero. Ellos tres, junto a Pablo Castropinos, serán los representantes asturianos en el Nacional.
