Un camión con una pista de pádel transparente recorre Gijón
Un camión acristalado con una pista de pádel en su interior recorrerá estos días las calles de Gijón con el objetivo de acercar este deporte a la ciudadanía coincidiendo con la celebración del Premier Padel Gijón P2
La instalación móvil, impulsada por Metropolitan, se ubicará en la explanada de la playa de Poniente y permitirá que el público vea desde fuera cómo se juega dentro del vehículo, gracias a sus paredes de cristal. La iniciativa busca sacar el pádel del recinto del torneo y llevarlo al espacio público, acercando la experiencia a quienes pasean por la zona.
Las personas interesadas podrán incluso entrar a la pista y jugar dentro del camión este sábado, entre las 11.00 y las 19.00 horas, en una actividad abierta al público.
Arturo García-Loygorri, director del Metropolitan en Gijón, explicó que la intención es implicar a a la ciudad con el evento. “Queríamos aprovechar que el torneo ocurre casi a las puertas de nuestro club para volcarnos con la ciudad. Con el camión acristalado llevamos nuestro ADN a pie de calle”, señaló.
