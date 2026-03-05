Un camión con una pista de pádel transparente recorre Gijón

La instalación móvil, impulsada por Metropolitan, se ubicará en la explanada de la playa de Poniente y permitirá que el público vea desde fuera cómo se juega dentro del vehículo, gracias a sus paredes de cristal. La iniciativa busca sacar el pádel del recinto del torneo y llevarlo al espacio público, acercando la experiencia a quienes pasean por la zona.

Las personas interesadas podrán incluso entrar a la pista y jugar dentro del camión este sábado, entre las 11.00 y las 19.00 horas, en una actividad abierta al público.

Arturo García-Loygorri, director del Metropolitan en Gijón, explicó que la intención es implicar a a la ciudad con el evento. “Queríamos aprovechar que el torneo ocurre casi a las puertas de nuestro club para volcarnos con la ciudad. Con el camión acristalado llevamos nuestro ADN a pie de calle”, señaló.