Curro Menéndez, del CID Jovellanos, MVP de la jornada
El jugador gijonés Curro Menéndez, componente del CID Jovellanos, ha sido elegido como el MVP de la jornada 19ª de la Superliga 2 masculina. Curro sumó 31 puntos en el partido que los gijoneses ganaron por 3-2 al San Sadurniño, que se presentaba en el pabellón de La Arena como líder. El triunfo permite al CID Jovellanos mantener opciones de play-off.
