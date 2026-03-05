Eva Friera, presidenta del Telecable Hockey Club: "No tenía mucho sentido que nunca hubiera tenido una presidenta"

Mucho trabajo por delante y muchos detalles por pulir le esperan a la primera presidenta de la historia del Telecable, Eva Friera (Gijón, 1978). Mientras la nueva directiva traza las directrices a seguir durante el mandato, el corto plazo obliga a centrarse en la organización de la Copa de la Reina, a mediados de mayo en el Palacio de los Deportes. Madre de un chico y dos chicas, aunque una de ellas no juega, cada vez tiene una agenda más cargada entre su trabajo de enfermera, su vida personal y su nueva tarea dirigente.

Recuerde cómo fue su primer acercamiento al club.

Pues hicieron una feria del deporte en la Feria de Muestras cuando mi hijo mayor, Hugo, tenía ocho años. Él hacía deporte individual y estábamos buscando uno de equipo. Había como talleres y podías probar, y en el puesto del entonces Biesca estaban Pulgui y dos jugadores que supongo que de aquella serían juveniles. Te ofrecían manejar el stick, la bola... nos acercamos y le gustó, así que un día fuimos a un entrenamiento, Hugo no tenía ni patines. No era nada persistente y pensé: "No volvemos". Eso fue en septiembre y en noviembre ya jugó su primer partido.

Aunque como directiva lleve menos, ha estado vinculada al club muchos años. ¿Ha cambiado mucho la entidad?

Antes veía todo como mucho más de andar por casa. Ahora es un club muy grande, con muchas familias, y hay una estructura mucho más sólida. He visto una evolución en positivo, porque lo mejor de antes, esa cercanía, ese ocuparse de cada caso, se mantiene. Con los recursos que tenemos, haber crecido de esta manera me parece una proeza.

¿Cuáles son los retos más importantes que tiene por delante?

Ahora mismo estamos todavía aterrizando, hemos tenido un par de reuniones y una de ellas fue monográfica de la Copa de la Reina. Había un orden de la junta anterior, con objetivos, y queremos revisar esos objetivos y operativizar en grupos de trabajo más pequeñitos. La prioridad ahora mismo es revisar esas áreas, y en algunas de ellas creo que hemos incorporado gente en la junta que nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, era básico tener a jugadoras que nos puedan aportar la visión de las dinámicas de equipo. Otra cosa que queremos mejorar son los canales de comunicación dentro del club.

Una pelea desde hace tiempo es la de tener más instalaciones para la cantera. La Algodonera está colapsada.

Es más que prioritario. Ahora mismo tenemos lista de espera, y se trata de poder dar la oportunidad a niños y niñas de Gijón de que practiquen un deporte que es muy apasionante. Algo que depende únicamente de tener más instalaciones, porque todo lo demás lo tenemos. Hay instalaciones educativas que tienen espacios públicos a los que se les puede sacar mucho más rendimiento. Más allá de la inversión, que habrá diferentes maneras de obtener el dinero, hay otras dificultades que no acabo de entender. No se trata solo de que vengan más niños y niñas, que también, sino que los que ya entrenan lo hagan en mejores condiciones.

Su predecesor, José Luis Souto, "Puskas", siempre decía que su gran espina clavada era no poder pagar más a las jugadoras.

Cada año vamos mejorando eso y esa es la previsión para la próxima temporada. Al final es también un encaje de bolillos, porque eso es prioritario para nosotras, pero también condiciona cuestiones de los propios trabajadores y trabajadoras del club. El de las jugadoras es un "pool" mayor, pero hay entrenadores y entrenadoras, coordinadores...

¿Están contentos con la situación actual de Mata Jove tras la ampliación de las gradas?

Lo que tenemos que hacer es llenar Mata Jove, y no nos está ayudando mucho el calendario, que nos ha programado los partidos más atractivos los miércoles a las 21 horas. Son factores que no controlas y a veces te tienes que pelear mucho por cuestiones que son básicas y de lógica aplastante. A veces conseguimos cosas, como cuando no nos dejaban jugar el sector del Nacional con el junior mixto y al final lo logramos.

Suena extraño que la primera presidenta de un club con tanto peso femenino llegue tras 30 años de historia.

Pues sí, no tenía mucho sentido. Más aún, es que en las directivas apenas había mujeres. Me impulsó a dar el paso que algunas de las personas que estábamos en la junta pensábamos que podíamos seguir avanzando y que había gente más joven que tenía que entrar. Esta vez se produjo el cambio de verdad, aunque haya gente con experiencia en la gestión pasada. Alejandra (García, tesorera en la nueva junta) y yo no nos conocíamos antes de entrar en la junta anterior, pero conectamos muy bien y siempre hablamos de que la presidenta tenía que ser una mujer. Y a las que entran ahora no las vas a poner de presidentas...

La Copa de la Reina pondrá a prueba de nuevo la capacidad del Telecable como anfitrión. ¿Cómo llevan la organización?

Me acuerdo de que en la última Final Four que organizamos hubo muchísimo trabajo. Yo no estaba en la junta, participé por medio de un voluntariado que organizó el club. Esta vez va a ser un poco diferente porque el Patronato va a encargarse del grueso de la organización.