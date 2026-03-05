Las manos milagrosas de Javier Ancizu y Juan Cachero: lo que no se ve detrás del Premier Pádel de Gijón

Las estrellas que pelotean en la pista central del Palacio de Deportes de La Guía se llevan los focos, pero detrás de cada punto hay profesionales que trabajan en la sombra para que puedan ofrecer su mejor versión. De entre todos ellos, dos lo hacen con acento asturiano: la leyenda del balonmano Javier Ancizu, ahora fisioterapeuta, y el exmédico del Oviedo y del Sporting, Juan Cachero, único doctor en la organización. Ambos velan por la salud de los mejores jugadores del circuito mundial en su primera vez en el pádel y, por ahora, la están disfrutando. "La experiencia está siendo buenísima", relatan.

Ancizu ha sido la última incorporación al equipo de fisioterapeutas que están a cargo de los jugadores en los torneos de España, aunque su presencia únicamente está garantizada en Gijón. "Estoy contento porque trabajo con la élite y bajo presión para que estén bien al día siguiente. Eso me motiva mucho", destaca el gijonés, encargado de ayudar a los jugadores en tareas de calentamiento y en los post partidos. "Además de cuidar las sobrecargas que puedan tener, tratamos de acelerar su proceso de recuperación sin interferir en su rendimiento", puntualiza.

El exjugador de balonmano reconoce ser un amante del pádel: "Intento jugar todo lo que puedo", y ayuda en el día a día a la mayoría de estrellas del circuito. "El 90% de los jugadores se tratan con nosotros", aunque hay algunas parejas que optan por tener su staff propio. Algunos ejemplos son la pareja número dos, formada por Alejandro Galán y Fede Chingotto, o la número uno femenina, compuesta por Delfi Brea y Gemma Triay. "El pádel ya está muy profesionalizado y los jugadores están preparados para todo tipo de condiciones".

A pie de pista también trabaja a destajo Juan Cachero, el que fuera médico del Sporting durante 14 temporadas, y, anteriormente, cuatro en el Oviedo. "Acepté por ver un deporte nuevo y probar una experiencia nueva que no fuese el fútbol. Lo único que ha cambiado es el tamaño de la pelota", dice entre risas. "Me encargo de sus típicas molestias musculares y articulares que se van acumulando con los días de competición, y cualquier incidencia que pueda surgir en la pista, aunque no suele haber muchas".

El de Figaredo desgrana las diferencias entre dos deportes muy exigentes, pero con diferencias desde el punto de vista médico. "El fútbol es un deporte de más contacto y siempre va a haber más traumatismos y lesiones", mientras que del pádel destaca que es "un deporte de impacto" en el que "se necesita mucho masaje porque es muy intenso y eso fatiga mucho a los músculos".

Los dos asturianos han dejado atrás los días "de más trabajo", ya que en las primeras rondas y en las fases previas el número de jugadores es notablemente superior al que se encontrarán hoy en pista, en los encuentros correspondientes a los octavos de final. Sin embargo, para profesionales como Cachero -quien trabaja a diario en el servicio de urgencias del Hospital Álvarez Buylla de Mieres-, "no es un trabajo estresante". Los momentos de más tensión, eso sí, los vive cuando los jugadores sufren algún percance en pista. "Ahí tenemos muy poco tiempo de asistencia y sí es más estresante", explica. Eso sí, los jugadores pueden respirar aliviados: con Cachero y Ancizu están en buenas manos.